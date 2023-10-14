Дания – Казахстан. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (14.10.2023)

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вчера, 15:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.13. Ничейный результат котируется по 9.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.55.

Форма команд

Сборная Дании находится в самом пылу борьбы за выход из группы, хотя большое количество экспертов пророчили команде более легкий исход этой квалификации. Сейчас коллектив идет на втором месте с 13 баллами в активе и опережает сразу двух конкурентов всего на один балл. В домашней игре с Казахстаном хозяева настроены только на победу, которая бы существенно помогла им в борьбе за выход на турнир. Два последних матча сборной Дании завершились победами над Финляндией (1:0) и Сан-Марино (4:0).

Казахстан дарит своим болельщикам настоящий праздник и в седьмом туре сохраняет шансы на выход в финальную стадию Евро 2024. Команда набрала 12 очков и уже побеждала Данию, однако это списывается на тяжелый перелет соперника, искусственное поле и кураж хозяев во втором тайме. Гостям нужна как минимум ничья в этой встрече, но даже ее достичь будет предельно сложно. В прошлой игре сборная Казахстана минимально обыграла на своем поле сборную Северной Ирландии (1:0).

Информация для ставок

Казахстан выиграл четыре из пяти последних встреч во всех турнирах

Дания проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Казахстан проиграл четыре из пяти последних матчей Дании при одной победе

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Дания является абсолютным фаворитом этого матча и скорее всего, одержит победу, особенно учитывая статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.