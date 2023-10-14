Дания – Казахстан. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (14.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.13. Ничейный результат котируется по 9.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 25.
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3 : 1
завершен
вчера, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.55.
Форма команд
Сборная Дании находится в самом пылу борьбы за выход из группы, хотя большое количество экспертов пророчили команде более легкий исход этой квалификации. Сейчас коллектив идет на втором месте с 13 баллами в активе и опережает сразу двух конкурентов всего на один балл. В домашней игре с Казахстаном хозяева настроены только на победу, которая бы существенно помогла им в борьбе за выход на турнир. Два последних матча сборной Дании завершились победами над Финляндией (1:0) и Сан-Марино (4:0).
Казахстан дарит своим болельщикам настоящий праздник и в седьмом туре сохраняет шансы на выход в финальную стадию Евро 2024. Команда набрала 12 очков и уже побеждала Данию, однако это списывается на тяжелый перелет соперника, искусственное поле и кураж хозяев во втором тайме. Гостям нужна как минимум ничья в этой встрече, но даже ее достичь будет предельно сложно. В прошлой игре сборная Казахстана минимально обыграла на своем поле сборную Северной Ирландии (1:0).
Информация для ставок
- Казахстан выиграл четыре из пяти последних встреч во всех турнирах
- Дания проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Казахстан проиграл четыре из пяти последних матчей Дании при одной победе
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Дания является абсолютным фаворитом этого матча и скорее всего, одержит победу, особенно учитывая статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.