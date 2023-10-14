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Дания – Казахстан. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (14.10.2023)

вчера, 15:45
Казахстан

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.13. Ничейный результат котируется по 9.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 25.

Отбор ЧЕ-2024
Дания
Казахстан
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрышПроигрыш
3 : 1
завершен
вчера, 21:45
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.148.8921.55
Лига Ставок 1.14 8.00 20.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.55.

Форма команд

Сборная Дании находится в самом пылу борьбы за выход из группы, хотя большое количество экспертов пророчили команде более легкий исход этой квалификации. Сейчас коллектив идет на втором месте с 13 баллами в активе и опережает сразу двух конкурентов всего на один балл. В домашней игре с Казахстаном хозяева настроены только на победу, которая бы существенно помогла им в борьбе за выход на турнир. Два последних матча сборной Дании завершились победами над Финляндией (1:0) и Сан-Марино (4:0).

Казахстан дарит своим болельщикам настоящий праздник и в седьмом туре сохраняет шансы на выход в финальную стадию Евро 2024. Команда набрала 12 очков и уже побеждала Данию, однако это списывается на тяжелый перелет соперника, искусственное поле и кураж хозяев во втором тайме. Гостям нужна как минимум ничья в этой встрече, но даже ее достичь будет предельно сложно. В прошлой игре сборная Казахстана минимально обыграла на своем поле сборную Северной Ирландии (1:0).

Информация для ставок

  • Казахстан выиграл четыре из пяти последних встреч во всех турнирах
  • Дания проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Казахстан проиграл четыре из пяти последних матчей Дании при одной победе
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Дания является абсолютным фаворитом этого матча и скорее всего, одержит победу, особенно учитывая статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.49 2.12 1.75
Лига Ставок 2.61 1.50 2.07 1.78
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 17:29
Безусловно, датчане - явные фавориты данного поединка. В их победе нет сомнений, есть сомнения в минусовой форе на хозяев. Бронзовые призёры последнего Евро вполне могут и не выиграть крупно у Казахстана, который в последние годы прибавил в футбольном развитии на уровне сборных. Дома представители страны бывшего СССР датчан уже удивили, в рамках отборочного цикла к Евро-2024 никому не проигрывали даже с разницей в два мяча. Ну а "алая гвардия" в рамках текущего турнира громила только скромную сборную Сан-Марино. Мой прогноз - фора (+2,5) на гостей!
Гость
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