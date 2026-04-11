Президент Мексики заявила, что ФИФА не будет переносить матчи Ирана на ЧМ

1775888283

сегодня, 09:18

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на вчерашней пресс-конференции заявила, что ФИФА приняла окончательное решение о том, что матчи сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года не будут перенесены из США .

Иран обращался с просьбой провести игры в Мексике из соображений безопасности.

Как отметила Шейнбаум, ФИФА решила, что матчи не могут быть перенесены с первоначальных мест проведения. Президент Мексики добавила, что такой перенос потребовал бы от ФИФА очень больших усилий с точки зрения логистики.