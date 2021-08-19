«Ден Босх» — «Аякс-2». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

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вчера, 19:20

«Ден Босх» примет «Аякс-2» в предстоящем матче третьего тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Поединок запланирован на 20 августа 2021 года. В нынешнем сезоне «Ден Босх» удивляет всех болельщиков, команда великолепно стартовала в своей лиге, тем интереснее будет наблюдать за ее выступлениями. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают сделать ставку с одинаковым коэффициентом на победу «Ден Босха» и «Аякса-2» — 2.45. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.85.

Форма команд

«Ден Босх» выглядит потрясающе в последних матчах, команда здорово стартовала в лиге. У клуба шесть баллов из шести возможных и вторая строчка в турнирной таблице. Команда отметилась тремя забитыми мячами и ни разу не пропустила. Клуб обыграл ПСВ -2 со счетом 1:0, а также победил «Хельмонд» (2:0). Эта команда очень хорошо играет в атаку, с защитой также полный порядок. Команда является одним из претендентов на повышение в классе.

«Аякс-2» совсем не похож на взрослую команду «Аякса». Молодежка не побеждала в этом сезоне и не смогла набрать ни одного балла. Клуб уступил «Дордрехту» со счетом 1:2, а затем проиграл «Ден Хаагу» 2:0. В товарищеских поединках эта команда также не смогла порадовать болельщиков хорошим уровнем игры.

Информация для ставок

«Аякс-2» проиграл четыре матча подряд

«Ден Босх» выиграл два матча из последних пяти

«Аякс-2» пропускает как минимум один мяч на протяжении десяти игр кряду

Прогноз

«Ден Босх» выглядит гораздо предпочтительнее молодежки «Аякса», у команды хорошая атака и крепкая защита. В этом поединке можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют и «Ден Босх» выиграет матч по коэффициенту 3.70.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче Первой лиги Нидерландов.