«Динамо» Брест – «Спутник». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (16.07.2021)

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вчера, 23:26

16 июля в чемпионате Беларуси пройдет поединок очередного тура. «Динамо» Брест на домашней арене сыграет против «Спутника» из Речицы. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что победу в этой игре одержит «Динамо». Ставки с таким условием БК Бетсити принимает с мизерным коэффициентом – 1.02. Вероятность ничьи оцениваются в 21.00, а победа «Спутника» доступна по высокой котировке 58.00.

Также эксперты букмекера считают, что команды суммарно забьют минимум четыре гола. Ставки на ТБ (3,5) идут по коэффициенту 1.30, ТМ(3,5) – 3.14.

Форма команд

«Динамо» достаточно успешно начало этот сезон, но в последнее время коллектив из Бреста столкнулся с игровым кризисом. В чемпионате страны команда не может победить на протяжении шести туров, а четыре прошлых игры в лиге завершились вничью – последняя против «Руха» (1:1).

10 июля «Динамо» с огромным трудом прошло «Нафтан» в 1/16 финала Кубка Беларуси, обыграв соперника только в серии пенальти (3:2). В турнирной таблице чемпионата команда опустилась на седьмое место, а отрыв от тройки лидеров вырос до восьми очков.

«Спутник» на данный момент является самой слабой командой Высшей лиги. Поднявшись в элитный дивизион, клуб из Речицы не может на равных противостоять более опытным коллективам.

Последний успех «Спутника» связан с сенсационной победой над «Витебском» (4:3), после которой последовало дежурное поражение – от «Слуцка» (2:3) в прошлом туре.

Информация для ставок

«Динамо» не проигрывало в 6 из 7 домашних матчей текущего чемпионата

«Спутник» проиграл 6 из 8 гостевых поединков в лиге, забив в этих матчах всего три гола

«Спутник» пропускал минимум два гола в 6 последних выездных играх Высшей лиги

Прогноз

В этом матче у «Динамо» есть неплохая возможность прервать череду неудач. Противостоять хозяевам поля будет главный аутсайдер Высшей лиги, который в гостях играет очень неубедительно. Учитывая мотивацию хозяев и актуальные возможности «Спутника», предлагаем рассмотреть ставку на фору «Динамо» (-3) гола по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Бетсити.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «СИК» в матче чемпионата Финляндии с «Ильвесом».