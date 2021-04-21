«Дженоа» — «Беневенто». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

1618971297

вчера, 05:14

В 32-м туре Серии А «Дженоа» сыграет дома против «Беневенто». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.2 на победу «Дженоа». В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.2, сыграть победу гостей можно по коэффициенту 3.7.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают поставить по коэффициенту 1.95. Ставка на низовой исход матча практически не отличается — 1.91. Исход «обе забьют» котируется в 1.71.

Форма команд

«Дженоа» проводит неуверенный отрезок в чемпионате, но команде должно хватить очкового запаса, чтобы не опуститься в зону вылета. В последних пяти турах «Дженоа» выиграл всего один матч. В минувшем туре Серии А клуб уступил «Милану» (1:2), а до этого потерпел поражение от «Ювентуса» (1:3).

«Беневенто» имеет отрыв в пять очков от зоны вылета. Однако последние результаты команды оставляют желать лучшего: клуб набрал четыре очка в последних пяти турах. В последнем матче «Беневенто» проиграл «Лацио» (3:5), а туром ранее уступил «Сассуоло» (0:1).

Информация для ставок

«Беневенто» и «Дженоа» выиграли всего по одному матчу из последних пяти

«Дженоа» сыграл вничью последние четыре матча на своем поле

«Беневенто» выиграл один выездной матч из последних семи в чемпионате

Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Беневенто» и «Дженоа» находятся не в лучшей форме, поэтому вряд ли стоит ожидать от команд открытого футбола и большого количества голов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.91.