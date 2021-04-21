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«Дженоа» — «Беневенто». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

вчера, 05:14

В 32-м туре Серии А «Дженоа» сыграет дома против «Беневенто». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.273.99
Лига Ставок 2.06 3.35 3.95
Фонбет Live! 8.50 1.14 17.00
Мелбет 1.99 3.33 4.36
1XBET 1.85 7.10 2.40
BetBoom 2.06 3.20 4.16

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.2 на победу «Дженоа». В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.2, сыграть победу гостей можно по коэффициенту 3.7.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают поставить по коэффициенту 1.95. Ставка на низовой исход матча практически не отличается — 1.91. Исход «обе забьют» котируется в 1.71.

Форма команд

«Дженоа» проводит неуверенный отрезок в чемпионате, но команде должно хватить очкового запаса, чтобы не опуститься в зону вылета. В последних пяти турах «Дженоа» выиграл всего один матч. В минувшем туре Серии А клуб уступил «Милану» (1:2), а до этого потерпел поражение от «Ювентуса» (1:3).

«Беневенто» имеет отрыв в пять очков от зоны вылета. Однако последние результаты команды оставляют желать лучшего: клуб набрал четыре очка в последних пяти турах. В последнем матче «Беневенто» проиграл «Лацио» (3:5), а туром ранее уступил «Сассуоло» (0:1).

Информация для ставок

  • «Беневенто» и «Дженоа» выиграли всего по одному матчу из последних пяти
  • «Дженоа» сыграл вничью последние четыре матча на своем поле
  • «Беневенто» выиграл один выездной матч из последних семи в чемпионате
  • Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Беневенто» и «Дженоа» находятся не в лучшей форме, поэтому вряд ли стоит ожидать от команд открытого футбола и большого количества голов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.91.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 1.84 2.07 1.45 2.93
Лига Ставок 2.39 1.58 1.73 2.12
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 2.50 1.46 7.30 1.09 1.43 2.77
BetBoom 2.49 1.58 1.77 2.13 1.44 2.93
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