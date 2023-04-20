«Эмполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

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вчера, 23:13

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.5. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 6.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.3.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Эмполи» смог победить только один раз за последние пять матчей и за этот отрезок потерял сразу несколько позиций. Теперь команда располагается на 14 месте с 32 баллами и опережает «Салернитану» всего на два пункта. В предстоящей встрече их ждет мотивированный соперник, который борется за зону Лиги Чемпионов, поэтому легко не будет никому. Два последних поединка «Эмполи» завершились минимальным поражением от «Кремонезе» (0:1) и ничьей с «Миланом» (0:0).

«Интер» без больших проблем пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, что является отличным результатом для команды, но в чемпионате Италии положении команды оставляет желать лучшего. Миланский клуб занимает лишь шестое место с 51 баллом после возвращению «Ювентусу» 15 очков и теперь ему необходимо отыграть уже пять баллов. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3), а в чемпионате неожиданно уступил «Монце» (0:1).

Информация для ставок

«Интер» проиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате Италии

«Эмполи» выиграл лишь один матч из десяти последних в Серии А

«Эмполи» проиграл три из пяти последних матчей с «Интером»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обеим командам с трудом даются победы в чемпионате, поэтому предсказать победителя довольно сложно. Тем не менее, предлагаем поверить и сделать ставку на «Интер» в гостях по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.