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«Энергетик-БГУ» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата России (30.06.2023)

вчера, 09:24
Энергетик-БГУ

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ислочь», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Сделать выбор в пользу хозяев можно за 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.583.402.07

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Энергетик-БГУ» попал под штрафы федерации футбола Беларуси и на данный момент занимает последнее место. Команда имеет -11 баллов и их еще предстоит отыграть. В поединке с командой из первой пятерки турнирной таблицы, хозяевам сложно рассчитывать на три очка, но побороться за них они вполне могут. В прошлой игре «Энергетик-БГУ» сыграл вничью на выезде с «Торпедо-БелАЗ» (1:1), а ранее на своем стадионе поделил очки с «Белшиной» (0:0).

«Ислочь в нынешнем сезоне показывает неплохую игру и результаты, но пробиться в лидеры команде мешает стабильность. Перед стартом очередного тура коллектив занимает пятое место с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В поединке с последней командой турнирной таблицы, гости постараются добиться преимущества и набрать важные очки. Два последних матча „Ислочи“ завершились домашней победой над Гомелем (3:1) и ничьей на выезде с „Шахтером“ из Солигорска (0:0).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей „Энергетика-БГУ“ завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • „Ислочь“ выиграла лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • „Энергетик-БГУ“ выиграл четыре из пяти последних матчей с „Ислочью“ при одном поражении
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой достаточно результативно в последнее время, поэтому рискнем предположить, что и в этот раз будет забито большое количество моментов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.52 1.77 2.05 1.42
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:55
А вот Энергетик для Ислочи соперник весьма не приятный не важно на чьём поле происходят рандеву. И в 10 крайних свиданиях она одержала всего две победы уступив в пяти из них. В трёх последних домашних турах "студенты" не проигрывают и одержали в них две виктории. Положение у клуба конечно плачевное, но тут главное не раскисать и тогда по крайней мере за место в плей-аут побороться он может, а то и вовсе отскочить от стыков, до 13 Белшины отставание составляет 6 очков. Отыграть их есть ещё вагон времени. Вот только очки эти хотя бы дома надо подбирать по полной. А с таким удобным соперником и подавно. Что судя по последним показателям Энергетика он и сделает. Ну по крайней мере хотя бы не проиграть ему вполне по силам, как видим команда в последних играх выглядит весьма оптимистично для своих болельщиков.
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