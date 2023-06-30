«Энергетик-БГУ» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата России (30.06.2023)

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вчера, 09:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ислочь», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Сделать выбор в пользу хозяев можно за 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Энергетик-БГУ» попал под штрафы федерации футбола Беларуси и на данный момент занимает последнее место. Команда имеет -11 баллов и их еще предстоит отыграть. В поединке с командой из первой пятерки турнирной таблицы, хозяевам сложно рассчитывать на три очка, но побороться за них они вполне могут. В прошлой игре «Энергетик-БГУ» сыграл вничью на выезде с «Торпедо-БелАЗ» (1:1), а ранее на своем стадионе поделил очки с «Белшиной» (0:0).

«Ислочь в нынешнем сезоне показывает неплохую игру и результаты, но пробиться в лидеры команде мешает стабильность. Перед стартом очередного тура коллектив занимает пятое место с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В поединке с последней командой турнирной таблицы, гости постараются добиться преимущества и набрать важные очки. Два последних матча „Ислочи“ завершились домашней победой над Гомелем (3:1) и ничьей на выезде с „Шахтером“ из Солигорска (0:0).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей „Энергетика-БГУ“ завершились тоталом меньше 2.5 мячей

„Ислочь“ выиграла лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

„Энергетик-БГУ“ выиграл четыре из пяти последних матчей с „Ислочью“ при одном поражении

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой достаточно результативно в последнее время, поэтому рискнем предположить, что и в этот раз будет забито большое количество моментов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.