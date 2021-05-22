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«Энергетик-БГУ» — «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.05.2021)

сегодня, 08:12

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси «Энергетик-БГУ» сыграет дома против «Слуцка». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.202.88
Мелбет 3.10 3.19 2.15

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом матче отдаёт небольшое предпочтение «Энергетик-БГУ». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Победа «Слуцка» котируется в 2.87. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.14.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.97, низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.83.

Форма команд

Победа над «Сморгонью» (3:0) в стартовом туре чемпионата пока остается единственной для «Энергетик-БГУ». После того матча команда потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью. Набрав в общей сложности шесть очков, клуб расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В прошлом туре Высшей лиги команда уступила в гостях «Витебску» (2:3).

У «Слуцка» положение не намного лучше – семь баллов и двенадцатая позиция в общем зачете. Сегодняшние гости тоже побеждали только раз, когда 10 апреля обыграли «Торпедо» (2:0). Затем «Слуцк» уступил «Славии» (1:3) и «Гомелю» (1:4), а в прошлом туре разделил очки с «Минском» (2:2).

Информация для ставок

  • «Энергетик-БГУ» проиграл два последних домашних матча со «Слуцком»
  • «Энергетик-БГУ» не выигрывал в четырех последних домашних поединках
  • В трех очных встречах команд на поле «Энергетика» сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Особых предпосылок к высокой результативности в этом матче нет. Учитывая статистику, предлагаем поставить на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.83 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.59 1.50 1.84 1.98 1.44 2.80
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shlomo
shlomo
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