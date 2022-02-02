«Эйпен» — «Андерлехт». Прогноз на матч кубка Бельгии (03.02.2022)

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02 февраля 2022, 10:43

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.73. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.69 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Андерлехт» уступил в двух последних матчах и находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Коллектив сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице, однако еще одна осечка может привести к более низкой позиции. В кубке Бельгии команда добралась до полуфинала без особых проблем и является фаворитом, однако это придется подтвердить на футбольном поле. В прошлом туре чемпионата «Андерлехт» проиграл лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1), а ранее уступил на своем поле «Серкль Брюгге» (0:2).

«Эйпен» никак не может найти свою игру и давно не выигрывает в чемпионате. Клуб расположился на 14 месте с 27 очками, а запас перед зоной вылета составляет всего четыре пункта. Для клуба первоочередной задачей становится сохранение места на следующий сезон. Однако и полуфинальный матч кубка страны «Эйпен» легко отдавать не собирается, поэтому зрителей ждет интересный и напряженный поединок. Два последних матча «Эйпена» завершились ничьей с «Серен Юнайтед» (0:0), а ранее проиграл «Стандарду» (0:2).

Информация для ставок

«Андерлехт» выиграл шесть из десяти последних матчей, а «Эйпен» одержал только две победы

Пять из шести последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех поединков за последнее время между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В последних личных встречах команды часто обмениваются голами, и мы предполагаем, что предстоящий поединок не станет исключением. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на «обе забьют» по коэффициенту 1.67.