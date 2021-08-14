«Эйпен» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.08.2021)

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вчера, 15:12

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертый тур высшей лиги Бельгии. «Эйпен» ждет в гости неуступчивый «Сент-Трюйден». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эйпен». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается в 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.69.

Форма команд

«Эйпен» неплохо стартовал в новом чемпионате и смог набрать пять очков, на данный момент не проиграв ни разу. Команда очень хочет попробовать зацепиться в этом году за еврокубки, однако это зависит от стабильности коллектива и количества полученных травм игроками за сезон. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Эйпен» обыграл на выезде «Мехелен» (3:1), а немного ранее разошелся миром с «Андерлехтом» (1:1).

«Сент-Трюйден» играет с переменным успехом и после трех стартовых туров коллектив набрал четыре очка. Главной целью команды является закрепиться в середине турнирной таблицы и не дать повода для серьезных переживаний для руководства и болельщиков по поводу сохранения места в главном чемпионате страны. Последние два матча «Сент-Трюйдена» закончились поражением от «Зюлте-Варегем» (1:3) и ничьей с «Шарлеруа» (0:0).

Информация для ставок

«Эйпен» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах

«Сент-Трюйден» забил только в пяти из десяти последних выездных матчей

Пять из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Пять из десяти последних личных встреч клубов закончились ничейным результатом

Прогноз

«Сент-Трюйден» не так часто забивает в выездных матчах, в игре с «Эйпеном» команде придется очень сложно. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет. «Эйпен» выглядит более уверенно и стабильно.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Зюлте-Варегем» в матче против «Брюгге».