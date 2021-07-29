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«Фейеноорд» — «Дрита». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

сегодня, 02:10

«Фейеноорд» примет у себя «Дриту» в рамках ответного поединка 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.03 13.00 39.00
1XBET 1.03 13.00 39.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Фейеноорд» безоговорочным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.12. Ничейный исход оценивается в 8.2. Победа «Дриты» представлена коэффициентом 16.5.

Форма команд

«Фейеноорд», недавно усилившийся форвардом «Брайтона», не смог переиграть «Дриту» на выезде (0:0) и постарается добиться результата в домашней встрече. Параллельно команда проводит товарищеские матчи. До первой игры с «Дритой» нидерландский клуб переиграл «Вердер» (2:1), а после еврокубкового поединка уступил ПАОКу (1:2).

«Дрита» демонстрирует неплохие результаты, но команда из Косово практически не играла против сильных соперников.«Фейеноорд» был единственным достойным оппонентом клуба за последнее время. В 1-м раунде Лиги конференций «Дрита» дважды обыграла черногорский «Дечич» (2:1, 1:0).

Информация для ставок

  • «Дрита» не проигрывает три поединка кряду
  • «Фейеноорд» выиграл пять из последних десяти матчей
  • «Дрита» пропустила два гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол с 61-й по 75-ю минуту матча, по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.08 1.31
1XBET 3.08 1.31
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g4ds9c23xyyu
g4ds9c23xyyu
сегодня в 09:39
Футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам) выиграет матч.
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