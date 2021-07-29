«Фейеноорд» — «Дрита». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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сегодня, 02:10

«Фейеноорд» примет у себя «Дриту» в рамках ответного поединка 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Фейеноорд» безоговорочным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.12. Ничейный исход оценивается в 8.2. Победа «Дриты» представлена коэффициентом 16.5.

Форма команд

«Фейеноорд», недавно усилившийся форвардом «Брайтона», не смог переиграть «Дриту» на выезде (0:0) и постарается добиться результата в домашней встрече. Параллельно команда проводит товарищеские матчи. До первой игры с «Дритой» нидерландский клуб переиграл «Вердер» (2:1), а после еврокубкового поединка уступил ПАОКу (1:2).

«Дрита» демонстрирует неплохие результаты, но команда из Косово практически не играла против сильных соперников.«Фейеноорд» был единственным достойным оппонентом клуба за последнее время. В 1-м раунде Лиги конференций «Дрита» дважды обыграла черногорский «Дечич» (2:1, 1:0).

Информация для ставок

«Дрита» не проигрывает три поединка кряду

«Фейеноорд» выиграл пять из последних десяти матчей

«Дрита» пропустила два гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол с 61-й по 75-ю минуту матча, по коэффициенту 1.97.