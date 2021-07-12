ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИсландия. Высший дивизион 2021

«Филкир» — «КА Акурейри». Прогноз на матч чемпионата Исландии (13.07.2021)

вчера, 16:25

«Филкир» примет «Акурейри» в рамках очередного тура Премьер-лиги Исландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру и помогут определиться со ставками в этом матче.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Акурейри». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев поля за 3.35.

Форма команд

«Филкир» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого исландского клуба — 11 баллов. В последних матчах «Филкир» выглядит неплохо, видно, что клуб пытается заработать очки, но у него не всегда это получается. Поединок против «Акурейри» может стать еще одним шансом попробовать заработать баллы.

«Акурейри» набрал в этом сезоне 17 пунктов. Команда находится на пятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Акурейри» не может похвастаться хорошим уровнем игры, тем не менее, от этого клуба сейчас стоит ожидать сюрпризов, так как команда умеет удивлять. Даже в плохой форме «Акурейри» может показать, что раненый зверь — все еще зверь.

Информация для ставок

  • «Филкир» забил шесть голов в последних пяти матчах
  • «Акурейри» выиграл два раза за последние пять матчей
  • «Филкир» не побеждает два матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля или ничейный исход по коэффициенту 1.77. Дополнительная ставка — «обе команды забьют» за 1.55.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «Лейкнир» — «Акранес» по приятному коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.71 1.75 2.07
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:57
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «КА» (Акурейри)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100