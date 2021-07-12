«Филкир» — «КА Акурейри». Прогноз на матч чемпионата Исландии (13.07.2021)

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вчера, 16:25

«Филкир» примет «Акурейри» в рамках очередного тура Премьер-лиги Исландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру и помогут определиться со ставками в этом матче.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Акурейри». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев поля за 3.35.

Форма команд

«Филкир» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого исландского клуба — 11 баллов. В последних матчах «Филкир» выглядит неплохо, видно, что клуб пытается заработать очки, но у него не всегда это получается. Поединок против «Акурейри» может стать еще одним шансом попробовать заработать баллы.

«Акурейри» набрал в этом сезоне 17 пунктов. Команда находится на пятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Акурейри» не может похвастаться хорошим уровнем игры, тем не менее, от этого клуба сейчас стоит ожидать сюрпризов, так как команда умеет удивлять. Даже в плохой форме «Акурейри» может показать, что раненый зверь — все еще зверь.

Информация для ставок

«Филкир» забил шесть голов в последних пяти матчах

«Акурейри» выиграл два раза за последние пять матчей

«Филкир» не побеждает два матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля или ничейный исход по коэффициенту 1.77. Дополнительная ставка — «обе команды забьют» за 1.55.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «Лейкнир» — «Акранес» по приятному коэффициенту.