«Фиорентина» — «Козенца». Прогноз на матч Кубка Италии (13.08.2021)

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сегодня, 00:08

В рамках 1/32 Кубка Италии встретятся «Фиорентина» и «Козенца». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче домашняя команда является неоспоримым фаворитом встречи. В БК Мелбет можно поставить на победу «фиалок» с форой (-2) по коэффициенту 1.52, победу «Козенцы» можно взять по коэффициенту 34. Ничью можно выбрать по коэффициенту 13.

За тотал больше 3.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3.5) можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Фиорентина» на старте подготовки к сезону провела ряд контрольных поединков против команд из низших лиг Италии, там коллектив на кураже смог забить семь, девять и четыре гола соответственно. В последнем товарищеском матче «Фиорентину» ждал серьезный соперник — «Эспаньол». Получилась неуступчивая игра с большим количеством единоборств, победить удалось только в серии пенальти.

«Козенцу» начало штормить еще в прошлом сезоне, команда провела ряд неудачных игр, где не смогла зацепиться даже за ничью. В кубковой встрече коллективу нужно прыгнуть выше головы, но усиление состава и слабая подготовка к сезону не дают даже минимальной надежды на сотворение чуда.

Информация для ставок

Победная серия «Фиорентины» с учетом серии пенальти составляет четыре поединка

«Козенца» проиграла шесть из семи последних встреч

Три из четырех последних матчей «Фиорентины» и «Козенцы» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет поединок с тотальным преимуществом «Фиорентины». Гостевая команда находится в плохой игровой форме и вряд ли способна навязать конкурентную борьбу именитому сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу «Фиорентины» с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча Бундеслиги.