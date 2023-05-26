«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (27.05.2023)

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вчера, 07:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3 а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Фиорентина» проводит удивительный сезон, где еще совсем недавно принимала участие в трех турнирах в конце мая. Тем не менее, финал кубка Италии команда проиграла «Интеру» (1:2), а матч в Лиге Конференций с «Вест Хэмом» ей еще предстоит провести. В чемпионате Италии коллектив занимает 11 место 50 баллами и уступает двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» (1:1).

«Рома» давно не выигрывает в Серии А, львиную долю матчей сводя к ничейному результату. Сейчас римляне занимают лишь шестое место с 60 баллами и попробуют пробиться в Лигу чемпионов через победу в финале Лиги Европы, который состоится уже очень скоро. Два последних поединка «Ромы» в чемпионате Италии завершились ничьими с «Салернитаной» (2:2) и «Болоньей» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Рома» выиграла один из десяти последних поединков во всех турнирах

«Фиорентина» проиграла «Роме» четыре из пяти последних личных встреч

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч вероятнее всего не будет иметь больших скоростей, так как обе команды держат в голове свои финалы европейских кубков. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.