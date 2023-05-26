«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (27.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3 а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.
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сегодня, 19:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
«Фиорентина» проводит удивительный сезон, где еще совсем недавно принимала участие в трех турнирах в конце мая. Тем не менее, финал кубка Италии команда проиграла «Интеру» (1:2), а матч в Лиге Конференций с «Вест Хэмом» ей еще предстоит провести. В чемпионате Италии коллектив занимает 11 место 50 баллами и уступает двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» (1:1).
«Рома» давно не выигрывает в Серии А, львиную долю матчей сводя к ничейному результату. Сейчас римляне занимают лишь шестое место с 60 баллами и попробуют пробиться в Лигу чемпионов через победу в финале Лиги Европы, который состоится уже очень скоро. Два последних поединка «Ромы» в чемпионате Италии завершились ничьими с «Салернитаной» (2:2) и «Болоньей» (0:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
- «Рома» выиграла один из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Фиорентина» проиграла «Роме» четыре из пяти последних личных встреч
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Матч вероятнее всего не будет иметь больших скоростей, так как обе команды держат в голове свои финалы европейских кубков. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.