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«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (27.05.2023)

вчера, 07:17
Фиорентина

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3 а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.083.503.81
Pari 2.05 3.45 3.70

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Фиорентина» проводит удивительный сезон, где еще совсем недавно принимала участие в трех турнирах в конце мая. Тем не менее, финал кубка Италии команда проиграла «Интеру» (1:2), а матч в Лиге Конференций с «Вест Хэмом» ей еще предстоит провести. В чемпионате Италии коллектив занимает 11 место 50 баллами и уступает двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» (1:1).

«Рома» давно не выигрывает в Серии А, львиную долю матчей сводя к ничейному результату. Сейчас римляне занимают лишь шестое место с 60 баллами и попробуют пробиться в Лигу чемпионов через победу в финале Лиги Европы, который состоится уже очень скоро. Два последних поединка «Ромы» в чемпионате Италии завершились ничьими с «Салернитаной» (2:2) и «Болоньей» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
  • «Рома» выиграла один из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Фиорентина» проиграла «Роме» четыре из пяти последних личных встреч
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч вероятнее всего не будет иметь больших скоростей, так как обе команды держат в голове свои финалы европейских кубков. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.71 2.23 1.36 3.29
Pari 1.70 2.20
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:17
Чего ожидать в такой ситуации от двух финалистов еврокубков? Скорее всего ротации состава как минимум у гостей, у хозяев то в запасе есть полторы недели до финала Лиги Конференций у римлян всего четыре дня. И как следствие наверняка матч будет лишен повышенных скоростей, а вместе с ними и голевых моментов собственно как и большого количества самих голов. В двух последних свиданиях оппоненты забивали по два мяча. В сложившейся ситуации вряд ли будет забито больше. А в виду грядущих событий для соперников вполне вероятно, что и тех может не быть. Вполне вероятно и те и другие проведут поединок в эконом-режиме и стандартный тотал в 2.5 гола снова пробить не сумеют.
Гость
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