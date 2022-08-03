«Фортуна» – «Аякс». Прогноз на матч Эредивизи (06.08.2022)

1659513130

сегодня, 10:52

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы «Фортуны», зайдет коэффициент 12. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.2

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3.5 и ТМ 3 по 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Фортуна» в прошлом сезоне звезд с неба не хватала и чудом смогла сохранить свое место в чемпионате Нидерландов, на одно очко опередив зону вылета. Команда надеется не повторять прошлогодний опыт и более стабильно набирать очки, однако в матче с чемпионом страны сделать это будет крайне тяжело. В двух последних товарищеских матчах команда разошлась миром с донецким «Шахтером» (3:3) и «Оуд-Хеверли» (1:1).

«Аякс» в это межсезонье потерял много ведущих игроков и заработал приличную сумму денег. Тем не менее, команда остается боеспособным коллективом и надеется не только выиграть Эредевизи, но и удачно выступить в Лиге Чемпионов. В прошлой товарищеской игре «Аякс» сыграл вничью с «Алмере Сити», а в матче за Суперкубок Нидерландов проиграл ПСВ (3:5).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Аякса» завершились исходом «обе забьют»

«Фортуна» не может выиграть уже пять матчей на своем поле

В четырех из пяти последних матчей «Фортуна» пропускала от «Аякса» пять мячей за игру

«Аякс» проиграл только два матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

Прогноз

«Фортуна» имеет очень плохую статистику с «Аяксом», и мы предполагаем, что в этом матче хозяевам буде не по силам ее исправить. Сделать ставку на победу чемпиона Нидерландов с форой (-2) можно по коэффициенту 2.09 в букмекерской конторе Лига Ставок.