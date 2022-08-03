«Фортуна» – «Аякс». Прогноз на матч Эредивизи (06.08.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы «Фортуны», зайдет коэффициент 12. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.2
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06 августа 2022, 17:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3.5 и ТМ 3 по 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.
Форма команд
«Фортуна» в прошлом сезоне звезд с неба не хватала и чудом смогла сохранить свое место в чемпионате Нидерландов, на одно очко опередив зону вылета. Команда надеется не повторять прошлогодний опыт и более стабильно набирать очки, однако в матче с чемпионом страны сделать это будет крайне тяжело. В двух последних товарищеских матчах команда разошлась миром с донецким «Шахтером» (3:3) и «Оуд-Хеверли» (1:1).
«Аякс» в это межсезонье потерял много ведущих игроков и заработал приличную сумму денег. Тем не менее, команда остается боеспособным коллективом и надеется не только выиграть Эредевизи, но и удачно выступить в Лиге Чемпионов. В прошлой товарищеской игре «Аякс» сыграл вничью с «Алмере Сити», а в матче за Суперкубок Нидерландов проиграл ПСВ (3:5).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Аякса» завершились исходом «обе забьют»
- «Фортуна» не может выиграть уже пять матчей на своем поле
- В четырех из пяти последних матчей «Фортуна» пропускала от «Аякса» пять мячей за игру
- «Аякс» проиграл только два матча из десяти последних на выезде во всех турнирах
Прогноз
«Фортуна» имеет очень плохую статистику с «Аяксом», и мы предполагаем, что в этом матче хозяевам буде не по силам ее исправить. Сделать ставку на победу чемпиона Нидерландов с форой (-2) можно по коэффициенту 2.09 в букмекерской конторе Лига Ставок.