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«Фортуна» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (21.02.2022)

18 июля 2022, 16:12
Падерборн

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Падерборна» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.133.913.30
Мелбет 2.33 3.85 2.87
1XBET 2.27 3.58 2.68

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Фортуна» выиграла первый матч и наверняка постарается развить успех в игре на своем стадионе. Команда из Дюссельдорфа в очередной раз попробует вернуться в Бундеслигу спустя несколько лет, однако для этого необходима стабильная игра с регулярным набором очков. В первом туре второй Бундеслиги «Фортуна» обыграла на выезде «Магдебург» (2:1), а ранее в товарищеской встрече крупно проиграла «Твенте» (1:5).

«Падерборн» в некоторых отрезках прошлого сезона претендовал на место в первой тройке, но все же неубедительные результаты в конце не дали клубу шансов повыситься в классе. Команда стартовала с уверенной победы и во втором туре столкнется с более серьезным соперником на выезде, что добавляет интерес к этому поединку. В первом туре «Падерборн» разгромил «Карлсруэ» (5:0), а в товарищеском матче оказался сильнее «Оснабрюка» (2:0).

Информация для ставок

  • «Падерборн» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Фортуна» забивает на своем стадионе уже в 12 матчах подряд
  • «Фортуна» выиграла два матча из десяти последних у «Падерборна» на своем поле
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника и матч закончится результативно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.87 2.02
Мелбет 2.34 1.61
1XBET 2.30 1.59
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 июля в 00:03
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
18 июля в 19:16
Игра на три результата
Гость
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