«Фортуна» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (21.02.2022)

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18 июля 2022, 16:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Падерборна» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Фортуна» выиграла первый матч и наверняка постарается развить успех в игре на своем стадионе. Команда из Дюссельдорфа в очередной раз попробует вернуться в Бундеслигу спустя несколько лет, однако для этого необходима стабильная игра с регулярным набором очков. В первом туре второй Бундеслиги «Фортуна» обыграла на выезде «Магдебург» (2:1), а ранее в товарищеской встрече крупно проиграла «Твенте» (1:5).

«Падерборн» в некоторых отрезках прошлого сезона претендовал на место в первой тройке, но все же неубедительные результаты в конце не дали клубу шансов повыситься в классе. Команда стартовала с уверенной победы и во втором туре столкнется с более серьезным соперником на выезде, что добавляет интерес к этому поединку. В первом туре «Падерборн» разгромил «Карлсруэ» (5:0), а в товарищеском матче оказался сильнее «Оснабрюка» (2:0).

Информация для ставок

«Падерборн» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фортуна» забивает на своем стадионе уже в 12 матчах подряд

«Фортуна» выиграла два матча из десяти последних у «Падерборна» на своем поле

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника и матч закончится результативно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.