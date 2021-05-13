«Фортуна» — «Витесс». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (13.05.2021)

«Витесс» сыграет в гостях с «Фортуной» в рамках 33-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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3 : 3
завершен
сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Витесс» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9. Ничейный исход оценивается в 3.9. Победа «Фортуны» представлена таким же коэффициентом.
Форма команд
«Фортуна» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 40 набранными баллами. Клуб выиграл 12 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл в 16 матчах. В этом сезоне команда забила 46 голов и пропустила 53 мяча. «Фортуна» показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. За 2 тура до конца чемпионата команда уже не претендует на попадание в еврокубки.
«Витесс» проводит очень хороший сезон. Команда набрала 60 очков и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 18 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 8 матчах. На счету «Витесса» 48 забитых и 32 пропущенных мяча. Команда находится в хорошей форме и только в прошлом туре прервала длительную беспроигрышную серию.
Информация для ставок
- «Витесс» выиграл один из последних пяти матчей во всех турнирах
- «Фортуна» проиграла три из последних пяти матчей
- У «Фортуны» семь забитых мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.6. Также можно поставить на победу гостей и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.65.