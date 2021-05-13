«Фортуна» — «Витесс». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (13.05.2021)

1620871022

сегодня, 04:57

«Витесс» сыграет в гостях с «Фортуной» в рамках 33-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Витесс» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9. Ничейный исход оценивается в 3.9. Победа «Фортуны» представлена таким же коэффициентом.

Форма команд

«Фортуна» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 40 набранными баллами. Клуб выиграл 12 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл в 16 матчах. В этом сезоне команда забила 46 голов и пропустила 53 мяча. «Фортуна» показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. За 2 тура до конца чемпионата команда уже не претендует на попадание в еврокубки.

«Витесс» проводит очень хороший сезон. Команда набрала 60 очков и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 18 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 8 матчах. На счету «Витесса» 48 забитых и 32 пропущенных мяча. Команда находится в хорошей форме и только в прошлом туре прервала длительную беспроигрышную серию.

Информация для ставок

«Витесс» выиграл один из последних пяти матчей во всех турнирах

«Фортуна» проиграла три из последних пяти матчей

У «Фортуны» семь забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз