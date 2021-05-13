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«Фортуна» — «Витесс». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (13.05.2021)

сегодня, 04:57

«Витесс» сыграет в гостях с «Фортуной» в рамках 33-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Витесс» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9. Ничейный исход оценивается в 3.9. Победа «Фортуны» представлена таким же коэффициентом.

Форма команд

«Фортуна» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 40 набранными баллами. Клуб выиграл 12 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл в 16 матчах. В этом сезоне команда забила 46 голов и пропустила 53 мяча. «Фортуна» показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. За 2 тура до конца чемпионата команда уже не претендует на попадание в еврокубки.

«Витесс» проводит очень хороший сезон. Команда набрала 60 очков и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 18 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 8 матчах. На счету «Витесса» 48 забитых и 32 пропущенных мяча. Команда находится в хорошей форме и только в прошлом туре прервала длительную беспроигрышную серию.

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.6. Также можно поставить на победу гостей и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.66 1.83 2.07
Лига Ставок 2.23 1.61 1.78 1.97
Мелбет 2.25 1.62
1XBET 3.48 1.26 2.05 1.77 1.80 2.01
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