«Фрайбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.07. На ничейный результат можно поставить по 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.45.
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01 октября 2022, 16:30
суббота
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.
Форма команд
«Фрайбург» уверенно выступает на старте чемпионата Германии и занимает третье место с 14 набранными баллами. Отставание от лидера составляет всего три очка, что еще больше мотивирует футболистов попытаться выбиться в лидеры Бундеслиги. В предстоящей встрече от хозяев ждут только победы. Два последних матча «Фрайбурга» завершились ничьей с «Хоффенхаймом» (0:0) и крупной победой над «Олимпиакосом» в Лиге Европы (3:0).
«Майнц» набрал семь очков за последние пять туров Бундеслиги и немного опустился по турнирной таблице. Теперь команда занимает восьмое место с 11 очками, однако один-два успешных результата могут существенно поднять ее на несколько позиций. В прошлом туре «Майнц» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а в товарищеском поединке крупно уступил «Карлсруэ» (2:5).
Информация для ставок
- «Фрайбург» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Майнц» выиграл пять из семи выездных встреч за последнее время
- Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти встреч команда на поле «Фрайбурга» закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Фрайбург» выглядит очень уверенно и имеет солидную серию без поражений. Предполагаем. Что у хозяев найдутся силы, чтобы хорошо выступить и набрать три очка с «Майнцом». Сделать ставку на победу «Фрайбурга» можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.