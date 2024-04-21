«Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (21.04.2024)

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сегодня, 09:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.53. Поставить на «Фулхэм» можно по 5.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Фулхэм» проводит не лучший свой сезоне, но достаточно давно закрепился в середине турнирной таблицы и сохранил свое место в АПЛ . На данный момент команда занимает 12 место с 42 баллами и отстает на один пункт от ближайшего преследователя. В игре с мотивированным «Ливерпулем» хозяевам придется очень постараться, чтобы набрать очки. Два последних поединка «Фулхэма» завершились выездной победой над «Вест Хэмом» (2:0) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

«Ливерпуль» не смог пройти «Аталанту» в ответном матче Лиги Европы, отыграв всего один мяч (1:0). Тем не менее, команда может сосредоточиться на борьбе за чемпионство, ведь в этой игре очки терять нельзя ни в коем случае. Клуб занимает третье место с 71 баллом и отстает от лидера на три пункта. В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» неожиданно уступил на своем поле «Кристал Пэлас» (0:1), а ранее проиграл «Аталанте» в первом матче Лиги Европы (0:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Три домашних последних матчей «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей у «Фулхэма» при двух ничьих

Прогноз

«Ливерпуль» является большим фаворитом в этой встрече обязан набирать очки, иначе золотые медали могут стать недосягаемым слишком быстро. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.