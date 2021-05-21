«Ганновер» — «Нюрнберг». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

В матче 34-го тура второй лиги Германии «Нюрнберг» сыграет в гостях с «Ганновером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.
|
- : -
23 мая 2021, 16:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет в этой встрече отдает предпочтение «Ганноверу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.4. Победа «Нюрнберга» представлена коэффициентом 2.88.
Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.54, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.43. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.65.
Форма команд
«Ганновер» находится в середине таблицы и без груза ответственности доигрывает чемпионат. Команда отрезками выглядела неплохо, но порой выдавала неудачные серии, которые не позволили в этом сезоне надеяться на большее. В прошедшем туре «Ганновер» обыграл на выезде «Санкт- Паули» (2:1), а туром ранее проиграл «Хольштайну» (0:1).
«Нюрнберг» находится на одну строчку ниже своего соперника и отстает всего на один балл. В минувшем туре команда сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), а до этого крупно уступила «Гамбургу» (2:5).
Информация для ставок
- В 11 из 12 последних поединков с участием «Гамбурга» сыграла ставка «обе забьют»
- «Нюрнберг» выиграл всего один раз в последних шести выездных встречах чемпионата
- В семи из последних восьми матчей между командами сыграла ставка «обе забьют – нет»
- «Нюрнберг» забивает на выезде восемь игр подряд
Прогноз
Нас ожидает игра двух равных команд, соседствующих в турнирной таблице. Ожидаем спокойную игру без тотального преимущества одной из команд. Предлагаем сделать выбор в пользу ничьей по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.