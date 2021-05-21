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«Ганновер» — «Нюрнберг». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

сегодня, 04:30

В матче 34-го тура второй лиги Германии «Нюрнберг» сыграет в гостях с «Ганновером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.542.88
Лига Ставок 2.37 3.55 2.80
Мелбет 2.41 3.50 2.89
1XBET 2.41 3.50 2.89
BetBoom 2.30 3.60 2.80

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этой встрече отдает предпочтение «Ганноверу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.4. Победа «Нюрнберга» представлена коэффициентом 2.88.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.54, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.43. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.65.

Форма команд

«Ганновер» находится в середине таблицы и без груза ответственности доигрывает чемпионат. Команда отрезками выглядела неплохо, но порой выдавала неудачные серии, которые не позволили в этом сезоне надеяться на большее. В прошедшем туре «Ганновер» обыграл на выезде «Санкт- Паули» (2:1), а туром ранее проиграл «Хольштайну» (0:1).

«Нюрнберг» находится на одну строчку ниже своего соперника и отстает всего на один балл. В минувшем туре команда сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), а до этого крупно уступила «Гамбургу» (2:5).

Информация для ставок

  • В 11 из 12 последних поединков с участием «Гамбурга» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Нюрнберг» выиграл всего один раз в последних шести выездных встречах чемпионата
  • В семи из последних восьми матчей между командами сыграла ставка «обе забьют – нет»
  • «Нюрнберг» забивает на выезде восемь игр подряд

Прогноз

Нас ожидает игра двух равных команд, соседствующих в турнирной таблице. Ожидаем спокойную игру без тотального преимущества одной из команд. Предлагаем сделать выбор в пользу ничьей по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.55 2.02 1.85
Лига Ставок 2.49 1.50 2.00 1.75
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
BetBoom 4.40 1.18 2.52 1.47 1.99 1.75
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