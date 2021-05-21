«Ганновер» — «Нюрнберг». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

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сегодня, 04:30

В матче 34-го тура второй лиги Германии «Нюрнберг» сыграет в гостях с «Ганновером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этой встрече отдает предпочтение «Ганноверу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.4. Победа «Нюрнберга» представлена коэффициентом 2.88.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.54, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.43. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.65.

Форма команд

«Ганновер» находится в середине таблицы и без груза ответственности доигрывает чемпионат. Команда отрезками выглядела неплохо, но порой выдавала неудачные серии, которые не позволили в этом сезоне надеяться на большее. В прошедшем туре «Ганновер» обыграл на выезде «Санкт- Паули» (2:1), а туром ранее проиграл «Хольштайну» (0:1).

«Нюрнберг» находится на одну строчку ниже своего соперника и отстает всего на один балл. В минувшем туре команда сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), а до этого крупно уступила «Гамбургу» (2:5).

Информация для ставок

В 11 из 12 последних поединков с участием «Гамбурга» сыграла ставка «обе забьют»

«Нюрнберг» выиграл всего один раз в последних шести выездных встречах чемпионата

В семи из последних восьми матчей между командами сыграла ставка «обе забьют – нет»

«Нюрнберг» забивает на выезде восемь игр подряд

Прогноз

Нас ожидает игра двух равных команд, соседствующих в турнирной таблице. Ожидаем спокойную игру без тотального преимущества одной из команд. Предлагаем сделать выбор в пользу ничьей по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.