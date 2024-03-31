«Гавр» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

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сегодня, 11:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Гавра» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.05. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.78. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Гавр» проиграл практически все матчи за последнее время и стремительно приближается к зоне вылета. Команда идет на 13 месте с 27 баллами и опережает нынешнего соперника всего на один пункт. Предстоящая встреча очень важна для команд ведь победитель в ней не только наберет очки, но и почувствует уверенность в собственных силах перед решающим отрезком сезона. Два последних поединка «Гавра» завершились поражением от «Клермона» (1:2) и домашним успехом с «Тулузой» (1:0).

«Монпелье» имеет примерно подобную ситуацию, как у «Гавра» и при неудовлетворительных результата в дальнейших поединках также может вылететь из элитного дивизиона. Команда отстает на один пункт от Гавра и нуждается в очках. В случае победы гости обойдут «Гавр» и возможно сравняются по очкам с другими конкурентами. В прошлом туре «Монпелье» крупно проиграл на своем поле « ПСЖ » (2:6), а ранее переиграла на выезде «Монпелье» (2:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Гавр» проиграл в чемпионате Франции

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничейным результатом

Прогноз

«Гавр» играет на своем стадионе и попробует сыграть первым номером в этой встрече. Предполагаем, что хозяевам все таки удастся добиться минимальной победы, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.