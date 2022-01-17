«Генк» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.01.2022)

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вчера, 14:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Мехелена» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Генк» прибавил в последних матчах и начал достигать неплохих результатов, а именно 10 очков в пяти последних турах чемпионата Бельгии. Коллектив поднялся на восьмое место с 32 баллами и вошел в зону плей-офф. Тем не менее, впереди еще много работы и главной задачей клуба является закрепиться в группе лидеров. В последнем туре «Генк» крупно обыграл аутсайдера «Беерсхот-Вилрийк» (4:1), а ранее оказался сильнее «Остенде» на выезде (4:0).

«Мехелен» находится по соседству с «Генком» и опережает его на одно очко. У команды есть проблемы с выездными матчами, где набрать зачетные пункты довольно проблематично. Однако, клуб все еще остается на седьмом месте и в предстоящей встрече постарается сломить неприятную серию выездных поединков. Также «Мехелен» имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (37:37), что говорит о приблизительном балансе атакующей и оборонной линии.

Информация для ставок

«Генк» выиграл только три матча из десяти последних матчей, а «Мехелен» одержал четыре победы

Четыре из пяти последних поединков «Мехелена» завершились исходом «обе забьют»

«Генк» выиграл 11 последних матчей у «Мехелена» на своем стадионе

Прогноз

«Генк» имеет отличную статистику домашних матчей с соперником и в последних поединках также добивается хороших результатов. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72.