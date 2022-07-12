«Санкт-Паули» — «Нюрнберг». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (16.07.2022)

1657614462

12 июля 2022, 11:27

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок видят «Санкт-Паули» умеренным фаворитом этого матча. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.32. Заключить пари на ничью можно по цене 3.35, а вероятность победы «Нюрнберга» оценивается по котировке 2.95.

Линия, которую предложил букмекер, также свидетельствует в пользу результативного исхода. Вариант ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

В прошлом сезоне «Санкт-Паули» претендовал место в призовой тройке. Но из-за плохих результатов на финише чемпионата клуб отстал от зоны плей-офф на три очка, завершив кампанию на пятой строчке рейтинга.

По итогам 34 сыгранных туров «Санкт-Паули» одержал 16 побед, девять раз сыграл вничью и допустил девять поражений. Атака этой команды стала одной из самых результативных в лиге, забив в общей сложности 61 гол.

«Нюрнберг» завершил минувший сезон Второй Бундеслиги на восьмой строчке турнирной таблицы с дистанцией в девять баллов от призовой тройки. Клуб из одноименного города зафиксировал по ходу чемпионата 14 побед и девять ничьих, допустив 11 поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов у «Нюрнберга» получилось зеркальным – 49 на 49.

Информация для ставок

«Санкт-Паули» не проигрывал в 8 из прошлых 10 домашних матчей против «Нюрнберга»

Команды обменялись голами в двух последних встречах на поле «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» выиграл 11 из 17 домашних матчей прошлого сезона лиги

Прогноз

В разрезе домашних матчей «Санкт-Паули» стал лучшей командой прошлого созыва Второй Бундеслиги. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.