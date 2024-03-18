Грузия – Люксембург. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (21.03.2024)

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вчера, 16:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Грузия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Люксембурга оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.92. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Грузии неплохо играла в начале квалификации, но в итоге заняла лишь четвертое место в группе, однако попала в полуфинал квалификации. Ее соперником будет команда Люксембурга, которая заметно прогрессирует и имеет шанс таже побороться за проход дальше. Матч пройдет в Тбилиси, что является большим преимуществом для грузинских футболистов. Два последних матча Грузии завершились поражением на выезде от Испании (1:3) и ничьей со сборной Шотландии (2:2).

Люксембург занял третье место в группе и набрал 17 очков, однако этого не хватило, чтобы напрямую пройти на турнир. Соперник в полуфинале квалификации вполне проходимый, но ситуацию осложняет выездной статус поединка. Тем не менее, матч будет интересным и возможно до самого финального свистка интрига будет жить. В прошлой игре сборная Люксембурга на выезде обыграла «Лихтенштейн» (1:0), а ранее разгромила Боснию и Герцеговину (4:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей Грузии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Сборная Люксембурга проиграла лишь две встречи из десяти последних на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Два из трех последних встреч между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Грузия является фаворитом этой встречи и попытается выйти в следующий раунд квалификации. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.