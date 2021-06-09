«Хака» — «ХИК». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (10.06.2021)

1623230444

сегодня, 12:20

«Хака» сыграет против «ХИКа» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали « ХИК ». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.60, а на победу «Хака» по 6.50.

Форма команд

«Хака» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — шесть очков. У клуба две победы и три поражения. Команда забила шесть голов и пропустила восемь мячей. В последних матчах «Хака» выглядит не лучшим образом, только недавно команда смогла прервать неприятную серию из поражений и начала показывать хороший футбол. Вполне возможно, что клуб сможет выбраться из подвала турнирной таблицы и попробовать зацепиться за место в топ-4.

« ХИК » в нынешнем сезоне набрал 16 баллов. В активе этого клуба — пять побед, одна ничья и ни одного поражения. Клуб забил 14 голов и пропустил три мяча. У этого клуба в последнее время получается только побеждать, команда верит в то, что способна занять первую строчку в конце сезона и стать чемпионом Финляндии. Если клуб будет и дальше играть так, как делает это сейчас, есть все шансы на завоевание чемпионства.

Информация для ставок

● « ХИК » забил десять голов в пяти последних матчах

● «Хака» выиграл два матча из последних пяти

● « ХИК » победил в четырех матчах кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 1.70. Также можно присмотреться к ставке на то, что первый гол в игре будет забит командой « ХИК » по коэффициенту 1.38.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.50 на победу «Лахти» в матче против «Ильвс».