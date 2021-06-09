ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФинляндия. Высшая лига 2021

«Хака» — «ХИК». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (10.06.2021)

сегодня, 12:20

«Хака» сыграет против «ХИКа» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 6.40 4.50 1.47
Фонбет 6.60 4.60 1.47
Мелбет 6.45 4.60 1.44
1XBET 6.45 4.60 1.44
BetBoom 7.40 4.30 1.45

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «ХИК». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.60, а на победу «Хака» по 6.50.

Форма команд

«Хака» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — шесть очков. У клуба две победы и три поражения. Команда забила шесть голов и пропустила восемь мячей. В последних матчах «Хака» выглядит не лучшим образом, только недавно команда смогла прервать неприятную серию из поражений и начала показывать хороший футбол. Вполне возможно, что клуб сможет выбраться из подвала турнирной таблицы и попробовать зацепиться за место в топ-4.

«ХИК» в нынешнем сезоне набрал 16 баллов. В активе этого клуба — пять побед, одна ничья и ни одного поражения. Клуб забил 14 голов и пропустил три мяча. У этого клуба в последнее время получается только побеждать, команда верит в то, что способна занять первую строчку в конце сезона и стать чемпионом Финляндии. Если клуб будет и дальше играть так, как делает это сейчас, есть все шансы на завоевание чемпионства.

Информация для ставок

● «ХИК» забил десять голов в пяти последних матчах
● «Хака» выиграл два матча из последних пяти
● «ХИК» победил в четырех матчах кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 1.70. Также можно присмотреться к ставке на то, что первый гол в игре будет забит командой «ХИК» по коэффициенту 1.38.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.50 на победу «Лахти» в матче против «Ильвс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.12 1.67 1.68 2.11
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 2.21 1.74
BetBoom 3.25 1.30 2.05 1.70 1.61 2.20
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:44
ХИК однозначный фаворит.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:41
Гости не проиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100