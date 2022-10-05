«Хартс» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (06.10.2022)

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вчера, 11:37

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. Поставить на триумф хозяев можно по 6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Хартс» набрал три очка в двух турах Лиги Конференций и занимает второе место перед стартом очередных матчей. Команда отстает от лидера на три пункта, однако опережает «Фиорентину» на два балла, что для многих является неожиданностью. В последней своей игре «Хартс» крупно проиграл на своем поле «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии (0:4), а немного ранее не имел проблем на выезде с «Мотеруэллом» (3:0).

«Фиорентина» не показывала хороших результатов в первых двух турах и смогла набрать лишь одно очко. Складывается ощущение, что команда не собирается серьезно бороться в этом турнире и все свое внимание уделяет Серии А. В предстоящем матче возможно станут более понятны цели команды из Флоренции. Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением от «Аталанты» (0:1) и победой над «Вероной» (2:0).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Хартс» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

«Фиорентина» проиграла четыре последних матча на выезде

«Хартс» забивал в четырех из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Сложно предсказать победителя, ведь команды играют очень нестабильно. Предлагаем поверить, что одна из команд в этом матче не пропустит. Сделать ставку на исход «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.