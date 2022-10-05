«Хартс» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (06.10.2022)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче называют «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. Поставить на триумф хозяев можно по 6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4
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сегодня, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Хартс» набрал три очка в двух турах Лиги Конференций и занимает второе место перед стартом очередных матчей. Команда отстает от лидера на три пункта, однако опережает «Фиорентину» на два балла, что для многих является неожиданностью. В последней своей игре «Хартс» крупно проиграл на своем поле «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии (0:4), а немного ранее не имел проблем на выезде с «Мотеруэллом» (3:0).
«Фиорентина» не показывала хороших результатов в первых двух турах и смогла набрать лишь одно очко. Складывается ощущение, что команда не собирается серьезно бороться в этом турнире и все свое внимание уделяет Серии А. В предстоящем матче возможно станут более понятны цели команды из Флоренции. Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением от «Аталанты» (0:1) и победой над «Вероной» (2:0).
Информация для ставок
- «Фиорентина» выиграла лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Хартс» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»
- «Фиорентина» проиграла четыре последних матча на выезде
- «Хартс» забивал в четырех из десяти последних матчей во всех турнирах
Прогноз
Сложно предсказать победителя, ведь команды играют очень нестабильно. Предлагаем поверить, что одна из команд в этом матче не пропустит. Сделать ставку на исход «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.