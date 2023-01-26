«Хетафе» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.01.2023)

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вчера, 21:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 2.6. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.05. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Хетафе» смог набрать лишь три балла в последних пяти турах чемпионата Испании, что вряд ли можно назвать терпимым результатом. Коллектив расположился недалеко от зоны вылета, а именно на 16 месте с 17 баллами и любое поражение может опустить их еще ниже. В прошлом туре «Хетафе» минимально уступил на выезде «Барселоне» (0:1), а ранее на своем поле проиграл «Эспаньолу» (1:2).

«Бетис» потерял стабильность и очень редко выигрывает в последние два месяца. Сейчас подопечные Пеллегрини идут уже на шестом месте с 28 баллами и на три пункта отстают от «Вильярреала». Гостям очень нужна победа, чтобы вернуть уверенность в своих силах, ведь два последних матча команды завершились поражениями от «Эспаньола» в чемпионате (0:1) и «Осасуны» (2:3 по пенальти) в кубке Испании.

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бетис» одержал всего три победы в десяти последних поединках во всех турнирах

«Бетис» и «Хетафе» обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.