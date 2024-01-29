«Хетафе» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.01.2024)

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вчера, 08:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Поверить в победу «Гранады» можно по коэффициенту 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.65.

Форма команд

«Хетафе» выиграл лишь одну игру из пяти последних и это говорит о проблемах внутри команды. Коллектив находится в центре турнирной таблицы Ла Лиги, а именно на 10 месте и смог набрать 26 очков. От ближайшего соперника «Хетафе» отстает уже на пять пунктов, поэтому, чтобы иметь шансы догнать конкурента на дистанции, хозяевам нужна победа. Два последних поединка «Хетафе» завершились поражением от «Осасуны» (2:3) и неудачей с «Севильей» (1:3).

«Гранада» и вовсе находится в зоне вылета и уже начинает отставать от конкурентов, что может вылиться в огромные проблемы. Клуб идет на предпоследнем месте с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Если команда не начнет набирать очки, то уже через несколько туров станет одним из главных фаворитов на понижение в классе. В прошлом туре «Гранада» минимально уступила «Атлетико» (0:1), а ранее с тем же счетом проиграла «Бетису» (0:1).

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл два последних домашних поединка

«Гранада» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Клубы достаточно часто обмениваются забитыми мячами и существует большая вероятность, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.