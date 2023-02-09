«Хетафе» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.85. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.8.
|
- : -
12 февраля 2023, 16:00
воскресенье
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.4.
Форма команд
«Хетафе» набрал лишь один балл в пяти последних матчах Ла Лиги и закономерно идет в зоне вылета. В активе клуба 18 очков и предпоследнее место в турнирной таблице, а отставание от 17 места составляет всего два пункта. В матче с набравшим ход «Райо Вальекано» хозяевам важно побороться за очки и пытаться как можно быстрее выйти из «красной зоны». Два последних матча «Хетафе» завершились ничейным счетом с «Атлетико» (1:1), а ранее минимально уступил на своем поле «Бетису» (0:1).
«Райо Вальекано» приятно удивляет не только своих болельщиков, но и всех любителей испанского футбола, ведь команда смогла выйти на чистое пятое место в Ла Лиге. В активе клуба 32 балла, и он опережает ближайшего соперника всего на один пункт. В выездном матче с аутсайдером у гостей будет хорошая возможность закрепиться в группе лидеров. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились победами над «Альмерией» (2:0) и «Вильярреалом» (1:0).
Информация для ставок
- «Хетафе» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Райо Вальекано» проиграл лишь три поединка на выезде из десяти последних матчей
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
«Райо Вальекано» идет на высокой для себя позиции и в игре с аутсайдером может укрепить свои позиции. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.