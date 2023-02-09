«Хетафе» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.02.2023)

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сегодня, 21:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.85. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.8.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Хетафе» набрал лишь один балл в пяти последних матчах Ла Лиги и закономерно идет в зоне вылета. В активе клуба 18 очков и предпоследнее место в турнирной таблице, а отставание от 17 места составляет всего два пункта. В матче с набравшим ход «Райо Вальекано» хозяевам важно побороться за очки и пытаться как можно быстрее выйти из «красной зоны». Два последних матча «Хетафе» завершились ничейным счетом с «Атлетико» (1:1), а ранее минимально уступил на своем поле «Бетису» (0:1).

«Райо Вальекано» приятно удивляет не только своих болельщиков, но и всех любителей испанского футбола, ведь команда смогла выйти на чистое пятое место в Ла Лиге. В активе клуба 32 балла, и он опережает ближайшего соперника всего на один пункт. В выездном матче с аутсайдером у гостей будет хорошая возможность закрепиться в группе лидеров. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились победами над «Альмерией» (2:0) и «Вильярреалом» (1:0).

Информация для ставок

«Хетафе» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Райо Вальекано» проиграл лишь три поединка на выезде из десяти последних матчей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Райо Вальекано» идет на высокой для себя позиции и в игре с аутсайдером может укрепить свои позиции. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.