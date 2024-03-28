«Хетафе» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.03.2024)

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вчера, 23:34

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Поверить в победу «Севильи» можно по коэффициенту 3, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.65.

Форма команд

«Хетафе» в нынешнем сезоне является крепким середняком Ла Лиги и довольно часто отбирает очки у сильных команд. На данный момент коллектив располагается на десятом месте с 38 баллами и только по дополнительным характеристикам уступает «Вильярреалу». В домашнем матче с «Севильей» клуб постарается добиться еще одной победы и возможно продвинуться чуть вверх по турнирной таблице. Два последних поединка «Хетафе» завершились минимальной победой над «Жироной» (1:0) и поражением от «Валенсии» на выезде (0:1).

«Севилья» продолжает буксовать и хочет забыть этот сезон как можно быстрее. Команда идет на 16 месте с 28 баллами и опережает зону вылета на шесть пунктов, поэтому расслабляться многократному победителю Лиги Европы еще очень рано. В поединке с «Хетафе» на выезде гости постараются удивить соперника, а возможно добиться успеха за счет индивидуального таланта некоторых игроков. В последней игре «Севилья» уступила на своем поле «Сельте» (1:2), а ранее сыграла вничью с «Альмерией» (2:2).

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» уступила в четырех выездных встречах из десяти последних

«Хетафе» проиграл «Севилье» три из пяти матче при двух победах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Хетафе» играет на своем поле против нестабильной и слабой «Севильи» и вполне может добиться успеха в такой ситуации. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.