«ХИФК» — «Лахти». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (12.07.2021)

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вчера, 13:46

«ХИФК» сыграет против «Лахти» в очередном туре чемпионата Финляндии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «ХИФК», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.25, а победа гостей в 2.85.

Форма команд

«ХИФК» набрал в этом сезоне 16 баллов и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять забитых мячей и восемь пропущенных голов. В последних матчах «ХИФК» выглядит не лучшим образом, команда никак не может набрать форму и играет хуже, чем конкуренты. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в двух матчах. Если «ХИФК» еще раз потеряет очки, неприятная серия продолжится, а это скажется на неуверенности команды.

«Лахти» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 15 забитых и 11 пропущенных мячей. В последних поединках «Лахти» показывает хороший уровень, команда обыгрывает практически каждого оппонента и может замахнуться на продление своей неплохой серии. Поединок против «ХИФКа» — отличный шанс забрать три балла.

Примечательно, что за оба клуба в свое время играл легенда финского футбола Яри Литманен.

Информация для ставок

● «Лахти» забил семь голов в последних матчах

● «ХИФК» не побеждает три матча кряду

● «Лахти» не проигрывает семь матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.87.