«ХИФК» — «Лахти». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (12.07.2021)

«ХИФК» сыграет против «Лахти» в очередном туре чемпионата Финляндии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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0 : 1
завершен
вчера, 18:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «ХИФК», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.25, а победа гостей в 2.85.
Форма команд
«ХИФК» набрал в этом сезоне 16 баллов и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять забитых мячей и восемь пропущенных голов. В последних матчах «ХИФК» выглядит не лучшим образом, команда никак не может набрать форму и играет хуже, чем конкуренты. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в двух матчах. Если «ХИФК» еще раз потеряет очки, неприятная серия продолжится, а это скажется на неуверенности команды.
«Лахти» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 15 забитых и 11 пропущенных мячей. В последних поединках «Лахти» показывает хороший уровень, команда обыгрывает практически каждого оппонента и может замахнуться на продление своей неплохой серии. Поединок против «ХИФКа» — отличный шанс забрать три балла.
Примечательно, что за оба клуба в свое время играл легенда финского футбола Яри Литманен.
Информация для ставок
● «Лахти» забил семь голов в последних матчах
● «ХИФК» не побеждает три матча кряду
● «Лахти» не проигрывает семь матчей кряду
Прогноз
Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.87.