«Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2021)

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сегодня, 09:46

Интересную встречу двух команд из низов турнирной таблицы подарит нам 17 тур чемпионата России. «Химки» ждут в гости «Арсенал» из Тулы. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Арсенала» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на то, что команды забьют менее 2.5 мячей можно по 1.79. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.84.

Форма команд

«Химки» плохо выступают в нынешнем сезоне и имеют длинную серию без побед в РПЛ . Команда набрала только 13 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, что вряд ли может устроить руководство. «Химки» выиграли всего два поединка в чемпионате и, если тренерский штаб не внесет срочные коррективы в игровой процесс, коллектив может ждать понижение в классе. В прошлом туре команда разошлась миром с «Краснодаром» (3:3), а немного ранее не дала себя обыграть ЦСКА (0:0).

«Арсенал» Тула только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед, набрав три очка в матче с «Локомотивом» (3:1). Этот успех стал только четвертым в нынешнем сезоне, а команда смогла подняться из зоны вылета. У коллектива большие проблемы в обороне, ведь 32 пропущенных мяча являются худшим показателем в РПЛ . Перед матчем с «Локомотивом», тульский «Арсенал» разгромно проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:5).

Информация для ставок

«Арсенал» Тула выиграл три матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Урал» одержал всего две победы

Восемь из десяти выездных матчей «Арсенала» Тулы завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти поединков «Арсенала» и «Химок» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.79.