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«Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2021)

сегодня, 09:46

Интересную встречу двух команд из низов турнирной таблицы подарит нам 17 тур чемпионата России. «Химки» ждут в гости «Арсенал» из Тулы. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.513.92
Мелбет 2.02 3.48 4.02
1XBET 2.10 3.60 3.80
BetBoom 1.98 3.46 4.16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Арсенала» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на то, что команды забьют менее 2.5 мячей можно по 1.79. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.84.

Форма команд

«Химки» плохо выступают в нынешнем сезоне и имеют длинную серию без побед в РПЛ. Команда набрала только 13 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, что вряд ли может устроить руководство. «Химки» выиграли всего два поединка в чемпионате и, если тренерский штаб не внесет срочные коррективы в игровой процесс, коллектив может ждать понижение в классе. В прошлом туре команда разошлась миром с «Краснодаром» (3:3), а немного ранее не дала себя обыграть ЦСКА (0:0).

«Арсенал» Тула только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед, набрав три очка в матче с «Локомотивом» (3:1). Этот успех стал только четвертым в нынешнем сезоне, а команда смогла подняться из зоны вылета. У коллектива большие проблемы в обороне, ведь 32 пропущенных мяча являются худшим показателем в РПЛ. Перед матчем с «Локомотивом», тульский «Арсенал» разгромно проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:5).

Информация для ставок

  • «Арсенал» Тула выиграл три матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Урал» одержал всего две победы
  • Восемь из десяти выездных матчей «Арсенала» Тулы завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последних матча между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти поединков «Арсенала» и «Химок» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.79.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.83 2.07 1.44 2.96
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.66 2.29
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655aq5ga7q56
655aq5ga7q56
сегодня в 12:26
Футбольный клуб Химки одержит победу.
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