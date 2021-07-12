«ХК Копавогур» — «Викингур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (13.07.2021)

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вчера, 16:17

13 июля зрители смогут насладиться очередным поединком Премьер-лиги Исландии. В очной встрече сыграют «Копавогур» и «Викингур». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей. Поставить на победу «Викингура» можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев за 4.40.

Форма команд

«Копавогур» набрал в этом сезоне девять баллов и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб выглядит не очень хорошо, — постоянно теряет очки и выглядит очень растерянно. Если так будет продолжаться и дальше, то «Копа» может опуститься на самую последнюю строчку.

«Викингур» показывает очень хороший футбол. Команда набрала 22 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб находится в хорошей форме и имеет больше шансов на победу, чем противник. «Викингур» хорошо зарекомендовал себя на протяжении всего сезона, это та команда, которая способна сражаться за золотые медали.

Информация для ставок

«Викингур» забил шесть голов в последних пяти матчах

«Копавогур» выиграл два матча из последних пяти

«Викингур» выиграл в трех матчах из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 1.68.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «Лейкнир» — «Акранес» по приятному коэффициенту.