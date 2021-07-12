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«ХК Копавогур» — «Викингур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (13.07.2021)

вчера, 16:17

13 июля зрители смогут насладиться очередным поединком Премьер-лиги Исландии. В очной встрече сыграют «Копавогур» и «Викингур». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.523.751.81
BetBoom 4.20 3.65 1.77

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей. Поставить на победу «Викингура» можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев за 4.40.

Форма команд

«Копавогур» набрал в этом сезоне девять баллов и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб выглядит не очень хорошо, — постоянно теряет очки и выглядит очень растерянно. Если так будет продолжаться и дальше, то «Копа» может опуститься на самую последнюю строчку.

«Викингур» показывает очень хороший футбол. Команда набрала 22 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб находится в хорошей форме и имеет больше шансов на победу, чем противник. «Викингур» хорошо зарекомендовал себя на протяжении всего сезона, это та команда, которая способна сражаться за золотые медали.

Информация для ставок

  • «Викингур» забил шесть голов в последних пяти матчах
  • «Копавогур» выиграл два матча из последних пяти
  • «Викингур» выиграл в трех матчах из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 1.68.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «Лейкнир» — «Акранес» по приятному коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.68 1.77 2.11
BetBoom 3.15 1.31 2.00 1.70 1.58 2.23
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:56
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «ХК» (Копавогур)
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