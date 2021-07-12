«ХК Копавогур» — «Викингур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (13.07.2021)

13 июля зрители смогут насладиться очередным поединком Премьер-лиги Исландии. В очной встрече сыграют «Копавогур» и «Викингур». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 22:15
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей. Поставить на победу «Викингура» можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев за 4.40.
Форма команд
«Копавогур» набрал в этом сезоне девять баллов и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб выглядит не очень хорошо, — постоянно теряет очки и выглядит очень растерянно. Если так будет продолжаться и дальше, то «Копа» может опуститься на самую последнюю строчку.
«Викингур» показывает очень хороший футбол. Команда набрала 22 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах клуб находится в хорошей форме и имеет больше шансов на победу, чем противник. «Викингур» хорошо зарекомендовал себя на протяжении всего сезона, это та команда, которая способна сражаться за золотые медали.
Информация для ставок
- «Викингур» забил шесть голов в последних пяти матчах
- «Копавогур» выиграл два матча из последних пяти
- «Викингур» выиграл в трех матчах из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 1.68.
Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «Лейкнир» — «Акранес» по приятному коэффициенту.