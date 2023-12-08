«Хоффенхайм» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (08.12.2023)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Бохума» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хоффенхайм» неплохо себя чувствует в нынешнем сезоне и идет в зоне еврокубков, а именно на шестом месте. Команда набрала 20 очков и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, поэтому нуждается в победах, чтобы попытаться сократить отставание. В прошлом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Боруссии» М (1:2), а ранее поделил очки с «Майнцом» (1:1).

«Бохум» после неудачного старта заметно исправил положение и вышел уже на 12 место в турнирной таблице. Команда имеет в активе 13 баллов и хочет держаться подальше от зоны вылета. В предстоящем матче гости могут воспользоваться небольшим спадом «Хоффенхайма» и зацепиться за очки. Два последних матча «Бохума» завершились ничьей с «Хайденхаймом» (0:0) и победой над «Дармштадтом» (2:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» не может выиграть уже пять матчей подряд

«Бохум» проиграл лишь один поединок из пяти последних на выезде

«Бохум» проиграл два из пяти последних матчей «Хоффенхайму» при трех победах

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хоффенхайму» пора прерывать серию без побед и добиваться результата на своем стадионе при поддержке трибун. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.