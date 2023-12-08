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«Хоффенхайм» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (08.12.2023)

вчера, 18:37
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Бохума» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хоффенхайм» неплохо себя чувствует в нынешнем сезоне и идет в зоне еврокубков, а именно на шестом месте. Команда набрала 20 очков и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, поэтому нуждается в победах, чтобы попытаться сократить отставание. В прошлом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Боруссии» М (1:2), а ранее поделил очки с «Майнцом» (1:1).

«Бохум» после неудачного старта заметно исправил положение и вышел уже на 12 место в турнирной таблице. Команда имеет в активе 13 баллов и хочет держаться подальше от зоны вылета. В предстоящем матче гости могут воспользоваться небольшим спадом «Хоффенхайма» и зацепиться за очки. Два последних матча «Бохума» завершились ничьей с «Хайденхаймом» (0:0) и победой над «Дармштадтом» (2:1).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» не может выиграть уже пять матчей подряд
  • «Бохум» проиграл лишь один поединок из пяти последних на выезде
  • «Бохум» проиграл два из пяти последних матчей «Хоффенхайму» при трех победах
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хоффенхайму» пора прерывать серию без побед и добиваться результата на своем стадионе при поддержке трибун. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
На домашней арене Хоффенхайм скорее всего одержит победу , но гости окажут сопротивление - П1+ОЗ.
Гость
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