«Хонка» — «Оулу». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (11.07.2021)

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сегодня, 00:12

11 июля 2021 года «Хонка» сыграет против «Оулу» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться хорошим уровнем игры. Эти клубы находятся в самом низу турнирной таблицы и нет причин полагать, что ситуация изменится. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Хонка» — фаворит противостояния. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.20. Также можно сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 6.20.

Форма команд

«Хонка» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал десять баллов. Команда в нынешнем сезоне выиграла три поединка, один раз играла вничью и проиграла семь поединков. У клуба в активе 12 забитых и 16 пропущенных. В последних матчах «Хонка» показала, что может играть хорошо, но у клуба все равно не получается навязать борьбу более сильным соперникам. Все идет к тому, что клуб закончит чемпионат в середине таблицы, так как никаких предпосылок для хороших результатов нет.

«Оулу» расположился на последней строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл один поединок, столько же раз играл вничью и проиграл восемь матчей. У клуба в активе семь забитых и 20 пропущенных. Всего в нынешнем сезоне команда набрала четыре балла. «Оулу» не может похвастаться хорошими результатами, клуб постоянно теряет драгоценные баллы и, если будет также играть, то может вылететь в низший дивизион.

Информация для ставок

«Хонка» забила шесть голов в последних пяти матчах

«Оулу» не побеждает три матча кряду

«Хонка» не проигрывает три игры кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.20. Также можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.20.

Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на исход финального матча Евро-2020 между сборной Италии и Англии.