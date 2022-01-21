«Бенгалуру» — «Гоа». Прогноз на матч индийской Суперлиги (23.01.2022)

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вчера, 23:12

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 2. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 3.3. На ничейный результат дается коэффициент 3.72.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Бенгалуру» не проигрывает уже несколько матчей подряд. Команда в прошедшем туре разгромила на выезде «Мумбаи Сити» со счетом (3:0). Чуть ранее на своем поел клуб принимал «Ист Бенгал» и расписал с ним ничью (1:1). После 11 сыгранных встреч команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Гоа» расположился на девятом месте, имея в активе 13 очков, ровно столько же, сколько и у нынешнего соперника. Коллектив в последних матчах был неубедителен и набрал лишь один зачетный балл в противостояниях с «Норт-Ист Юнайтед» (1:1) и «Ист Бенгалом» (1:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Бенгалуру» составляет пять игр (три ничьих и две победы)

«Гоа» выиграл лишь один из пяти последних выездных поединков при двух поражениях и двух ничьих

Пять минувших очных встреч завершились результатом ТБ 2.5

2.5 В последних 10 из 11 матчей с участием «Гоа» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Мы станем свидетелями интересной игры коллективов из нижней части турнирной таблицы. Трудно сказать, кто окажется сильнее и заберет три заветные три очка. Рискнуть и взять ничью можно по коэффициенту 3.72 в букмекерской конторе Фонбет.