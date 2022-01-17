«Гоа» — «Ист Бенгал». Прогноз на матч индийской Суперлиги (19.01.2022)

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вчера, 18:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определились без проблем. «Гоа» играет на выезде, и поставить на победу данного клуба можно по коэффициенту 1.6. В случае неожиданной победы «Ист Бенгала» порадует коэффициент 4.85, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.2.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициент 1.66. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 2.25. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Гоа» после 11 игр занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда была неплоха в последних двух турах чемпионата, где сумела оформить четыре балла благодаря ничьей с «Норт-Ист Юнайтед» (1:1), а также победе над «Ченнайном» (1:0).

«Ист-Бенгал» очень давно не побеждал и не радовал болельщиков тремя очками. Коллектив заслуженно занимает последнее место в таблице и отстает от ближайших соперников на три и семь очков соответственно. В минувшем туре команда побывала в гостях у «Джамшедпура» и уступила со счетом (0:1).

Информация для ставок

«Гоа» не проигрывает дома четыре матча кряду (две победы и две ничьих)

«Ист Бенгал» не знает вкуса побед с февраля прошлого года

Минувшая очная встреча завершилась победой «Гоа» со счетом (4:3)

Девять из десяти последних матчей «Гоа» завершились результатом ТБ 2.5, шесть «Ист Бенгала» — ТМ 2.5

Прогноз

Игра будет проходить с преимуществом домашней команды и скорее всего завершится ее победой. Сделать ставку на победу «Гоа» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской Фонбет.