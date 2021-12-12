«Интер» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.12.2021)

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сегодня, 10:39

17-й тур итальянской Серии А подарит нам противостояние «Кальяри» с грозным «Интером». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что однозначным фаворитом в этом поединке является «Интер». Он играет дома, а поставить на победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.55. Победа «Кальяри» оценивается по 14.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно также коэффициенту 1.89. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Интер» во вторник сражался в Мадриде с «Реалом» в рамках заключительного тура ЛЧ . Набрать очки не удалось, поражение (0:2), но оно не помешало команде занять итоговое второе место и квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. В родном чемпионате дела также обстоят хорошо, в последних турах были обыграны «Рома» и «Специя» со счетом (3:0) и (2:0).

«Кальяри» продолжает свою ничейную серию, которая длится уже четыре игры кряду. Команда в крайних турах разошлась миром с «Торино» и «Салернитаной» дважды по (1:1), а также (0:0) с «Вероной» и (2:2) с «Сассуоло». После 18 матчей коллектив занимает 18-ю строчку и находится в зоне вылета.

Информация для ставок

«Интер» победил пять раз в шести крайних поединках

Безвыигрышная серия «Кальяри» насчитывает восемь игр

Пять последних игр с участием «Интера» закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились поражением «Кальяри»

Прогноз

Данный поединок должен быть наполнен интересными событиями. «Интер» будет стараться доминировать, чтобы набрать очередные три очка и сохранить одну из лидирующих позиций. Верим, что у миланского клуба получится победить уверенно, поэтому предлагаем взять победу «Интера» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.