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«Интер» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.01.2022)

вчера, 23:36

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.887.65
Фонбет 1.44 4.90 7.00
Мелбет 1.44 5.10 7.80

Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Интера» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в успех «Лацио» предлагают по коэффициенту 7, а ничья котируется по коэффициенту 4.88.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.35. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Интер» еще не принимал участия в официальных поединках в 2022 году. Команда на мажорной ноте завершила первый круг, финишировав на первом месте с двумя победами над «Торино» и «Салернитаной» со счетом (1:0) и (5:0) соответственно.

«Лацио» проводит на данном этапе сезона неплохой отрезок, в последних трех турах сумев оформить семь очков. Обыграть удалось «Венецию» и «Дженоа» с одинаковым счетом (3:1), а также римский клуб расписал суперголевую ничью с «Эмполи» (3:3).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл лосем из девяти последних поединков
  • Пять из шести последних игр с участием «Лацио» завершились результатом ТБ 2.5
  • Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • В семи из восьми последних матчей «Интер» сохранял свои ворота в неприкосновенности

Прогноз

Нас ожидает интересный поединок. Обе команды любят атаковать, нагнетая у ворот соперника. Вполне вероятно, что голов будет много, поэтому рекомендуем поставить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.46 1.22 2.61 1.53 2.06 1.83
Мелбет 2.44 1.53
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:50
Интер фаворит.
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