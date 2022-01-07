«Интер» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.01.2022)

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вчера, 23:36

Ставки букмекеров

Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Интера» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в успех «Лацио» предлагают по коэффициенту 7, а ничья котируется по коэффициенту 4.88.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.35. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Интер» еще не принимал участия в официальных поединках в 2022 году. Команда на мажорной ноте завершила первый круг, финишировав на первом месте с двумя победами над «Торино» и «Салернитаной» со счетом (1:0) и (5:0) соответственно.

«Лацио» проводит на данном этапе сезона неплохой отрезок, в последних трех турах сумев оформить семь очков. Обыграть удалось «Венецию» и «Дженоа» с одинаковым счетом (3:1), а также римский клуб расписал суперголевую ничью с «Эмполи» (3:3).

Информация для ставок

«Интер» выиграл лосем из девяти последних поединков

Пять из шести последних игр с участием «Лацио» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

В семи из восьми последних матчей «Интер» сохранял свои ворота в неприкосновенности

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