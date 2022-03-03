«Интер» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.03.2022)

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вчера, 14:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в ничейный результат предлагают по 8.4, а победа «Салернитаны» порадует игроков интересным коэффициентом 17.

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 3 – 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Интер» имеет не только кризис результата, но и не может поразить ворота соперников уже на протяжении четырех игр. В последних турах команда встречалась с «Дженоа» в рамках чемпионата и в дерби с «Миланом» в рамках кубка страны и в обоих матчах была зафиксирована нулевая ничья. В турнирной таблице клуб занимает третье место и имеет одну игру в запасе.

«Салернитана» не проигрывает уже практически месяц, что является наивысшим достижением команды в элитном дивизионе. Все матчи за этот период завершились вничью. С «Миланом» и «Специей» со счетом (2:2), а с «Болоньей» и «Дженоа» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышна серия «Интера» составляет пять матчей (три ничьих и два поражения)

«Салернитана» сыграла вничью четыре раза кряду

Минувшая очная встреча завершилась разгромной победой «Интера» (5:0)

«Салернитана» забивает в пяти играх подряд

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Интер» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы прервать серию без побед. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5.