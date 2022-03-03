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«Интер» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.03.2022)

вчера, 14:07
Интер - Салернитана

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в ничейный результат предлагают по 8.4, а победа «Салернитаны» порадует игроков интересным коэффициентом 17.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.178.1720.33
Фонбет 1.16 7.60 19.00
Мелбет 1.18 8.60 19.00

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 3 – 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Интер» имеет не только кризис результата, но и не может поразить ворота соперников уже на протяжении четырех игр. В последних турах команда встречалась с «Дженоа» в рамках чемпионата и в дерби с «Миланом» в рамках кубка страны и в обоих матчах была зафиксирована нулевая ничья. В турнирной таблице клуб занимает третье место и имеет одну игру в запасе.

«Салернитана» не проигрывает уже практически месяц, что является наивысшим достижением команды в элитном дивизионе. Все матчи за этот период завершились вничью. С «Миланом» и «Специей» со счетом (2:2), а с «Болоньей» и «Дженоа» (1:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышна серия «Интера» составляет пять матчей (три ничьих и два поражения)
  • «Салернитана» сыграла вничью четыре раза кряду
  • Минувшая очная встреча завершилась разгромной победой «Интера» (5:0)
  • «Салернитана» забивает в пяти играх подряд

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Интер» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы прервать серию без побед. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.45 2.30 1.67
Мелбет 2.74 1.43
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:11
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1). Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:00
Ну вот собственно хорошая возможность для Интера прервать свою не лучшею серию которая у них сложилась. Сейчас миланский коллектив потерял первое место в чемпионате, но отстают от лидера всего на 2 очка, и матч в запасе имеют при этом. Да, Спад у Интера виден очень отчетливо, вот уже в течении 4-х туров они не могут победить, но караул конечно же кричать рано. Салернитана сейчас стала чуть лучше выглядеть чем это было в первой половине сезона, но ряд ничейных результатов который получается у "морских коньков" показывать, от вылета их уже не спасет. Отставания коллектива от спасительных позиций уже 10 баллов. При этом у них отвратительная оборона которая уже 56 мячей пропустила. Естественно коэффициент на чистую победу Интера тут ничтожно мал, и нужно тут придумывать какую-то более мудреную ставку. Я решил остановиться тут просто на победе хозяев через стандартную минусовую фору(-1,5). Вряд ли Салернитана сможет предложить топовому сопернику тут серьезную борьбу, и итоговый счет типа 4:0, 5:0 в пользу хозяев смотрится тут очень даже реалистично. Моя ставка: фора(-1,5) на Интер.
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Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:14
Интер победит, но обе забьют.
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