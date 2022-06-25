«Сент-Патрикс» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (27.06.2022)

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25 июня 2022, 10:35

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 4.4. В случае победы гостевой команды залетит коэффициент 1.87. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.56.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 2.16. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.67. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Сент-Патрикс» после паузы на матчи национальных команд, провел домашнюю игру чемпионата, где в упорной борьбе сумел вырвать три очка у УКД (2:1), а после нее отправился на сражение с «Финн Харпс», в котором была установлена голевая ничья (2:2). В таблице клуб занимает четвертое место и продолжает борьбу за путевки в еврокубки.

«Шемрок Роверс» лидер текущего чемпионата. Команда после 21 игры набрала 45 очков, что на семь больше, чем у ближайшего преследователя. В последнем туре футболистам удалось на дома переиграть «Богемиан» со скромным счетом (1:0) и положить в копилку очередные три очка.

Информация для ставок

«Сент-Патрикс» добыл две победы в последних семи матчах

«Шемрок Роверс» дважды проиграл в трех последних выездных встречах

Четыре последние очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

Восемь последних игр с участием «Шемрока Роверс» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Команды в последних очных встречах были крайне осторожны у своих ворот и не радовали болельщиков большим количеством забитых голов. Смеем предположить, что так будет и на сей раз, поэтому рекомендуем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.