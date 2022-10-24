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«Сельта» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (24.10.2022)

вчера, 19:26
Сельта - Хетафе

Ставки букмекеров

«Сельта», с явным преимуществом идет фаворитом предстоящего поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.76, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Хетафе» по 5.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.763.575.64
Лига Ставок 1.67 3.50 5.60
Мелбет 1.76 3.66 5.27
1XBET 1.72 3.78 5.90

Эксперты предполагают, что команды сыграют в осторожный, оборонительный футбол, без большого количества голевых атак. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.57, а ТБ (2.5) за 2.50 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Сельта» к 11 туру подходит на 16 строчке в таблице, имея в активе 10 очков. В текущем розыгрыше клуб добыл три победы, один раз сыграл вничью и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах лишь однажды взяты очки, в поединке с «Бетисом» (1:0), а четыре матча провалены. В крайнем противостоянии допущен разгромный проигрыш от «Вальядолида» (1:4).

«Хетафе» после сыгранных 10 туров располагается на 18 месте в чемпионате, набрав к этому моменту девять очков. В нынешней кампании команда дважды одержала победы, трижды сыграла вничью, а в пяти случаях допустила проигрыш. В предшествующих пяти турах, в одном поединке взят максимальный результат, в двух очков не добыто и в двух расписаны ничьи, в том числе, в крайнем противостоянии с «Атлетик Бильбао» (2:2).

Информация для ставок

  • «Сельта» проиграла в девяти из 15 последних матчах
  • 12 из 15 последних матчей «Хетафе» завершились с менее 3.5 голами
  • «Сельта» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущую. Форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Хетафе» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.61 2.44 1.28 3.91
Лига Ставок 1.93 1.81 1.52 2.42
Мелбет 1.59 2.42
1XBET 1.58 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:19
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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