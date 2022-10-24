«Сельта» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (24.10.2022)

1666628818

вчера, 19:26

Ставки букмекеров

«Сельта», с явным преимуществом идет фаворитом предстоящего поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.76, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Хетафе» по 5.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что команды сыграют в осторожный, оборонительный футбол, без большого количества голевых атак. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.57, а ТБ (2.5) за 2.50 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Сельта» к 11 туру подходит на 16 строчке в таблице, имея в активе 10 очков. В текущем розыгрыше клуб добыл три победы, один раз сыграл вничью и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах лишь однажды взяты очки, в поединке с «Бетисом» (1:0), а четыре матча провалены. В крайнем противостоянии допущен разгромный проигрыш от «Вальядолида» (1:4).

«Хетафе» после сыгранных 10 туров располагается на 18 месте в чемпионате, набрав к этому моменту девять очков. В нынешней кампании команда дважды одержала победы, трижды сыграла вничью, а в пяти случаях допустила проигрыш. В предшествующих пяти турах, в одном поединке взят максимальный результат, в двух очков не добыто и в двух расписаны ничьи, в том числе, в крайнем противостоянии с «Атлетик Бильбао» (2:2).

Информация для ставок

«Сельта» проиграла в девяти из 15 последних матчах

12 из 15 последних матчей «Хетафе» завершились с менее 3.5 голами

«Сельта» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущую. Форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Хетафе» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.