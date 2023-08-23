«Сельта» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (25.08.2023)

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сегодня, 13:55

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры единогласно отдают предпочтение «белым» из Мадрида. Коэффициент составляет 1.70 на победу «Галактикос». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «Сельты» предлагается коэффициент 4.80. На ничью можно поставить по коэффициенту 4.10.

Низовой матч в будущей встрече менее вероятен и составляет 2.14. На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.71. Котировки букмекеров указывают нам на то, что обе команды вероятнее всего не уйдут с поля без забитых голов. Сделать ставку на исход «обе забьют – да» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Сельта» начала новый сезон не самым наилучшим образом. 13 августа в матче 1-го тура Ла Лиги «кельты» принимали «Осасуну». После первого тайма «небесные» проигрывали в один мяч. Во второй половине встречи гости удвоили своё преимущество. Со счётом 0:2 «Сельта» проиграла своему оппоненту. Через неделю на выезде «кельты» встретились на футбольном поле с командой «Реал Сосьедад». С середины первого тайма «небесные» уступали «Королевскому». На четвёртой добавленной минуте в конце матча защитник «Сельты» Оскар Мингеса сравнял счёт в игре. Гостевую ничью с таким серьёзным соперником можно расценивать как успех.

В рамках матча первого тура испанской Примеры «Галактикос» в Бильбао сразился с местными «львами». На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу «сливочных» из Мадрида. Забитыми голами отличились нападающий Родриго и полузащитник Джуд Беллингем. Вторая половина встречи прошла без голов. В игре следующего тура чемпионата Испании «Альмерия» принимала дома «белых». Уже на третьей минуте матча хозяева вышли вперёд. Дубль Беллингема кардинально поменял ситуацию. Третий гол за «Реал» забил нападающий Винисиус Жуниор. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу футбольного клуба «Галактикос». Крайний раз «сливочные» встречались на футбольном поле с «кельтами» в апреле текущего года. Тогда со счётом 2:0 «Реал» выиграл дома у «Сельты».

Информация для ставок

Четыре очных встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

«Сельта» уступила в одной встрече из пяти последних

За аналогичный период «Реал» проиграл в двух футбольных поединках.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.70 на победу команды «Реал». В шести крайних очных встречах «Галактикос» выигрывал у «небесных» и предстоящая игра не станет исключением.