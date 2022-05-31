«Жирона» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (02.06.2022)

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вчера, 13:45

Ставки букмекеров

«Жирона» идет фаворитом в грядущем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.23, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Эйбар» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают большого количества голов матче. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.71, а ТБ (2.5) по 2.14.

Форма команд

«Жирона» после 42 туров занимает шестое место, имея в активе 68 очков. По ходу сезона клуб одержал 20 побед, восемь матчей сыграл вничью и 14 проиграл. В последних пяти турах по два матча выиграно и упущено, а крайний против «Бургос» завершился с равным счетом (0:0).

«Эйбар» на финише чемпионата занял третье место, набрав 80 очков. По ходу сезона клуб одержал 23 победы, 11 матчей сыграл вничью и восемь проиграл. В предшествующих пяти турах допущено два поражения, а три встречи выиграно. В крайнем противостоянии очки были отданы «Алькоркон» (1:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Эйбара» не было голов или забила только одна команда

В 10 из 15 последних матчах «Жирона» забила менее 1.5 голов

«Эйбар» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эйбар» не проиграет с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.