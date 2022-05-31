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«Жирона» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (02.06.2022)

вчера, 13:45
Жирона - Эйбар

Ставки букмекеров

«Жирона» идет фаворитом в грядущем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.23, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Эйбар» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.233.273.52
Фонбет 2.18 3.30 3.45
Мелбет 2.22 3.24 3.34
1XBET 2.22 3.26 3.34
BetBoom 2.19 3.21 3.56

Эксперты не ожидают большого количества голов матче. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.71, а ТБ (2.5) по 2.14.

Форма команд

«Жирона» после 42 туров занимает шестое место, имея в активе 68 очков. По ходу сезона клуб одержал 20 побед, восемь матчей сыграл вничью и 14 проиграл. В последних пяти турах по два матча выиграно и упущено, а крайний против «Бургос» завершился с равным счетом (0:0).

«Эйбар» на финише чемпионата занял третье место, набрав 80 очков. По ходу сезона клуб одержал 23 победы, 11 матчей сыграл вничью и восемь проиграл. В предшествующих пяти турах допущено два поражения, а три встречи выиграно. В крайнем противостоянии очки были отданы «Алькоркон» (1:0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Эйбара» не было голов или забила только одна команда
  • В 10 из 15 последних матчах «Жирона» забила менее 1.5 голов
  • «Эйбар» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эйбар» не проиграет с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.61 1.73 2.16
Фонбет 1.72 2.13
Мелбет 1.75 2.19
1XBET 1.75 2.19
BetBoom 2.34 1.61 1.71 2.15 1.38 3.08
Все комментарии
d3ch642b83an
d3ch642b83an
вчера в 13:54
Фаворит матча футбольный клуб «Жирона»
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