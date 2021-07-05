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Италия — Испания. Прогноз на матч Евро-2020 (06.07.2021)

вчера, 17:02

В полуфинальном поединке Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.243.15
Лига Ставок 2.48 3.10 3.15
Фонбет 2.45 3.20 3.30
Мелбет 2.53 3.22 3.22
1XBET 2.53 3.22 3.22
BetBoom 2.56 3.18 3.12

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры считают Италию, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.48. Поставить на успех Испании можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.18.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.24, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.64. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.0.

Форма команд

Сборная Италии продолжает свой путь на Евро-2020. Команда без проблем вышла в плей-офф, выиграв все матчи группового этапа. В прошедших двух матчах итальянцы впервые за долгое время пропустили голы, но это не помешало одолеть сначала в 1/8 финала Австрию (2:1), а в 1/4 Бельгию (2:1). Команда продолжает свой путь и намерена порадовать своих болельщиков путевкой в финал.

Сборная Испании сейчас очень нестабильна, даже не самые сильные сборные этого турнира создают испанцам много проблем. Но преодолеть их получается с высокоподнятой головой. В 1/8 финала удалось пройти Хорватию, причем с хоккейным счетом (5:3), а в 1/4 финала испанская сборная по пенальти одолела сборную Швейцарии.

Информация для ставок

• Италия побеждает в 13 встречах подряд
• Испания в трех последних матчах забила 12 голов
• Италия пропустила всего три гола в последних 17 матчах
• Последняя очная встреча завершилась крупной победой Испании (3:0)

Прогноз

Италия могла бы рассчитывать на победу по итогам 90 минут, но один из лучших ее игроков Леонардо Спинаццола пропустит встречу из-за серьезной травмы, а потому рискнем предположить, что в основное время победитель определен не будет, и предлагаем поставить на ничью по коэффициенту 3.18 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.71 1.68 2.31
Лига Ставок 2.01 1.78 1.56 2.39
Мелбет 1.65 2.46
1XBET 1.65 2.46
BetBoom 2.07 1.83 1.58 2.42 1.29 3.70
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Италия
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