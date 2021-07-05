Италия — Испания. Прогноз на матч Евро-2020 (06.07.2021)

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вчера, 17:02

В полуфинальном поединке Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры считают Италию, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.48. Поставить на успех Испании можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.18.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.24, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.64. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.0.

Форма команд

Сборная Италии продолжает свой путь на Евро-2020. Команда без проблем вышла в плей-офф, выиграв все матчи группового этапа. В прошедших двух матчах итальянцы впервые за долгое время пропустили голы, но это не помешало одолеть сначала в 1/8 финала Австрию (2:1), а в 1/4 Бельгию (2:1). Команда продолжает свой путь и намерена порадовать своих болельщиков путевкой в финал.

Сборная Испании сейчас очень нестабильна, даже не самые сильные сборные этого турнира создают испанцам много проблем. Но преодолеть их получается с высокоподнятой головой. В 1/8 финала удалось пройти Хорватию, причем с хоккейным счетом (5:3), а в 1/4 финала испанская сборная по пенальти одолела сборную Швейцарии.

Информация для ставок

• Италия побеждает в 13 встречах подряд

• Испания в трех последних матчах забила 12 голов

• Италия пропустила всего три гола в последних 17 матчах

• Последняя очная встреча завершилась крупной победой Испании (3:0)

Прогноз

Италия могла бы рассчитывать на победу по итогам 90 минут, но один из лучших ее игроков Леонардо Спинаццола пропустит встречу из-за серьезной травмы, а потому рискнем предположить, что в основное время победитель определен не будет, и предлагаем поставить на ничью по коэффициенту 3.18 в букмекерской конторе Мелбет.