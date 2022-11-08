«Лацио» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.11.2022)

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вчера, 15:08

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили без проблем. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.65 на победу «Лацио». Успех «Монцы» порадует коэффициентом 4.18, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 4.15.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.7, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.15. На исход «обе забьют» дается коэффициент 1.72.

Форма команд

«Лацио» после обиднейшего вылета из Лиги Европы и перехода в Лигу конференций из-за неудачи в игре с «Фейеноордом» (0:1), сразилась в местном чемпионате с соседями по городу «Ромой». Дерби вышло не слишком ярким, но завершилось в пользу «орлов» (1:0). В таблице команда продолжает удерживать третью строчку, которая полностью соответствует амбициям клубного руководства и футболистов.

«Монца» пока не может подняться в таблице выше 15 места, но комфортные семь очков отрыва от зоны вылета позволяют новичку элиты спокойно чувствовать себя перед игрой с одним из лидеров. В минувшем туре коллектив спокойно разобрался с «Вероной» (2:0), а чуть ранее был на своем поле обыгран «Болоньей» (1:2).

Информация для ставок

«Лацио» дважды проиграл в последних трех играх

У «Монцы» пять побед в последних восьми встречах

Четыре из пяти минувших домашних поединков «Лацио» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей «Монцы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворитом являются римляне, но победа не достанется им легко. Смеем предположить, футболисты все же поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.