«Кардифф» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 09:43

«Кардифф» примет на своем поле «Блэкберн». Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Фонбет, фаворитом поединка является «Кардифф». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на ничейный исход по 3.50, на победу «Блэкберна» по 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 58 баллов. У «Кардиффа» 16 побед, десять ничьих и 14 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 43 мяча. В последних поединках «Кардифф» продолжает лихорадить, клуб редко побеждает, часто теряет очки даже на ровном месте.

«Блэкберн» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 пунктов. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, десять ничьих и 18 поражений. В активе команды 50 забитых мячей и 45 пропущенных. «Блэкберн» не может похвастаться хорошими результатами в последних поединках, у клуба очень печальная серия без побед.

Информация для ставок

● «Кардифф» выиграл всего один поединок из последних пяти матчей

● «Блэкберн» не побеждает шесть игр кряду

● У «Кардиффа» восемь пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — победа «Кардиффа» или ничейный исход по 1.30. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.05. Сейчас «Кардифф» не в лучшей форме, но он выступает гораздо эффективней, чем его оппонент.

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