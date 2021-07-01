«Кайрат» — «Атырау». Прогноз на матч чемпионата Казахстана (02.07.2021)

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вчера, 21:47

«Кайрат» сыграет против «Атырау» в рамках очередного тура чемпионата Казахстана по футболу. Игра запланирована на 2 июля 2021 года. В нынешнем сезоне один из клубов показывает футбол очень хорошего уровня и может закончить чемпионат на вершине турнирной таблице. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Казахстане.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Кайрат». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.00 и на победу гостей по коэффициенту 8.50.

Форма команд

«Кайрат» в этом сезоне находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 34 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла девять поединков, семь раз играла вничью и проиграла два матча. У клуба 38 забитых и 16 пропущенных. В последних матчах «Кайрат» выглядит очень хорошо, команда стабильно набирает очки и показывает, что она достойна места в тройке. Этот клуб способен завоевать серебро в нынешнем сезоне, если продолжит играть в том же духе.

«Атырау» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 25 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла семь поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в семи поединках. У клуба в активе 18 забитых и 23 пропущенных. Последние матчи с участием этого клуба сложно смотреть, так как «Атырау» делает все возможное, чтобы упустить место в середине турнирной таблице. Клуб регулярно теряет очки и проигрывает всем без разбора.

Информация для ставок

«Кайрат» не проигрывает семь матчей кряду

«Атырау» проиграл два матча из последних пяти

«Кайрат» забил 13 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют и победа «Кайрата» по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на то, что здесь будет ничейный исход или победа «Атырау» по коэффициенту 3.20.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.95 на исход «обе забьют» в матче между сборными Швейцарии и Испании.