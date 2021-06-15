«Кефлавик» — ХК: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

В рамках восьмого тура чемпионата Исландии «Кефлавик» на домашней арене примет ХК.
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1 : 0
73’
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
В предстоящей встрече букмекеры не отдают очевидного предпочтения одной из команд. Сделать ставку на победу «Кефлавика» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.53, а вероятность победы ХК оценивается в 2.61. Заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.68.
Что касается результативности, то букмекеры ожидают от команд минимум три забитых гола. Ставки на ТБ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.44.
Форма команд
В прошлом туре чемпионата Исландии «Кефлавик» проиграл на своем поле «Валюру» (1:2). Это поражение стало для команды четвертым кряду и пятым в текущем розыгрыше Высшей лиги.
Набрав в шести играх только три очка, «Кефлавик» прочно обосновался на последнем месте турнирной таблицы. Единственную победу в лиге команда взяла дома над «Стьярнаном» (2:0).
ХК в последней игре исландской лиги смог победить дома «Лейкнир» (2:1). Данная виктория стала для команды первой в чемпионате. Прежде команда трижды сыграла вничью и три раза уступила своим соперникам.
Информация для ставок
• В двух предыдущих очных встречах соперников победу одерживал ХК
• В 11 прошлых дуэлях «Кефлавика» и ХК забивали обе команды
• ХК не побеждал в 14 последних гостевых поединках во всех турнирах
• «Кефлавик» выиграл все 7 домашних игр против ХК
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Кефлавика» с форой (0) по коэффициенту 1.93 в БК Бетсити.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».