«Кефлавик» — ХК: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

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вчера, 15:31

В рамках восьмого тура чемпионата Исландии «Кефлавик» на домашней арене примет ХК.

Ставки букмекеров

В предстоящей встрече букмекеры не отдают очевидного предпочтения одной из команд. Сделать ставку на победу «Кефлавика» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.53, а вероятность победы ХК оценивается в 2.61. Заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.68.

Что касается результативности, то букмекеры ожидают от команд минимум три забитых гола. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Исландии «Кефлавик» проиграл на своем поле «Валюру» (1:2). Это поражение стало для команды четвертым кряду и пятым в текущем розыгрыше Высшей лиги.

Набрав в шести играх только три очка, «Кефлавик» прочно обосновался на последнем месте турнирной таблицы. Единственную победу в лиге команда взяла дома над «Стьярнаном» (2:0).

ХК в последней игре исландской лиги смог победить дома «Лейкнир» (2:1). Данная виктория стала для команды первой в чемпионате. Прежде команда трижды сыграла вничью и три раза уступила своим соперникам.

Информация для ставок

• В двух предыдущих очных встречах соперников победу одерживал ХК

• В 11 прошлых дуэлях «Кефлавика» и ХК забивали обе команды

• ХК не побеждал в 14 последних гостевых поединках во всех турнирах

• «Кефлавик» выиграл все 7 домашних игр против ХК

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Кефлавика» с форой (0) по коэффициенту 1.93 в БК Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».