ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИсландия. Высший дивизион 2021

«Кефлавик» — ХК: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

вчера, 15:31

В рамках восьмого тура чемпионата Исландии «Кефлавик» на домашней арене примет ХК.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В предстоящей встрече букмекеры не отдают очевидного предпочтения одной из команд. Сделать ставку на победу «Кефлавика» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.53, а вероятность победы ХК оценивается в 2.61. Заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.68.

Что касается результативности, то букмекеры ожидают от команд минимум три забитых гола. Ставки на ТБ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Исландии «Кефлавик» проиграл на своем поле «Валюру» (1:2). Это поражение стало для команды четвертым кряду и пятым в текущем розыгрыше Высшей лиги.

Набрав в шести играх только три очка, «Кефлавик» прочно обосновался на последнем месте турнирной таблицы. Единственную победу в лиге команда взяла дома над «Стьярнаном» (2:0).

ХК в последней игре исландской лиги смог победить дома «Лейкнир» (2:1). Данная виктория стала для команды первой в чемпионате. Прежде команда трижды сыграла вничью и три раза уступила своим соперникам.

Информация для ставок

• В двух предыдущих очных встречах соперников победу одерживал ХК
• В 11 прошлых дуэлях «Кефлавика» и ХК забивали обе команды
• ХК не побеждал в 14 последних гостевых поединках во всех турнирах
• «Кефлавик» выиграл все 7 домашних игр против ХК

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Кефлавика» с форой (0) по коэффициенту 1.93 в БК Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».

Ставки на футбольные матчи
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
Вчера, 15:57
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:32
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Кефлавик»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100