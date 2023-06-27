«Коринтианс» — «Ливерпуль» Монтевидео. Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

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вчера, 12:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Коринтианс», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Выбрать победителем «Ливерпуль» Монтевидео можно по коэффициенту 5.8 а выбрать в линии ничью предлагают за 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.1.

Форма команд

«Коринтианс» провалил выступления на групповом этапе кубка Либертадорес и после пяти туров потерял шансы на выход в плей-офф. Тем не менее, коллектив идет на третьем месте с четырьмя пунктами и превосходит своего нынешнего соперника только по дополнительным показателям. Таким образом, чтобы занять третье место и отправиться в Южноамериканский кубок, хозяев устроит даже ничья. Два последних матча «Коринтианса» завершились поражением от «Атлетико» Паранаэнсе (0:1) и выездной победой над «Сантосом» (2:0).

«Ливерпуль» Монтевидео также не смог конкурировать с лидерами группы и имеет похожую ситуацию с «Коринтиансом». Клуб из Уругвая имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей, поэтому его устроит только победа, чтобы квалифицироваться в турнир рангом ниже. Матч с «Коринтиансом» будет предельно интересным, ведь его победитель останется в международном кубке. В прошлой игре «Ливерпуль» Монтевидео обыграл на своем поле «Насьональ» (3:0), а ранее переиграл на выезде «Серро-Ларго» (3:1).

Информация для ставок

«Коринтианс» выиграл только два матча из десяти последних в основное время во всех турнирах

Семь из десяти выездных матчей клуба из Уругвая завершились исходом «обе забьют»

В первой встрече между клубами крупную выездную победу одержал «Коринтианс» (3:0).

Прогноз

Оба коллектива не блещут результатами и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Рекомендуем поверить в нерезультативный матч и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.